iPhone 17 Plus: Das Display soll kleiner werden

Apple hat das kleine iPhone mini beerdigt und stattdessen das größere iPhone Plus mit 6,7 Zoll Display eingeführt. Große Smartphones sind beliebter als kleine Smartphones, allerdings ist vor allem die Einhandbedienung kompliziert. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, da ich immer das Pro Max-Modell nutze, das ja ebenfalls 6,7 Zoll groß ist. Diesen Herbst erwarten wir abermals vier neue iPhone 16-Modelle, doch schon jetzt will der Display-Experte Ross Young Details zur iPhone-Generation 2025, also für das iPhone 17, erhalten haben.

Auf dem Kurznachrichtendienst X teilt Young seine neusten Erkenntnisse und berichtet, dass das iPhone 17 Plus mit einem kleineren Bildschirm ausgestattet ist. Mit dem aktuellen 6,7 Zoll Display bietet das iPhone 15 Plus ein gleich großes Display wie das iPhone 15 Pro Max, wobei es technische Unterschiede gibt. Offen ist jedoch, wie groß beziehungsweise klein das iPhone 17 Plus werden soll. Darüber macht Young keine Angaben.

Während für das iPhone 17 Plus ein kleineres Display im Gespräch ist, besagen aktuelle Gerüchte, dass das iPhone 16 Pro sogar ein noch größeres Display bekommt. Für das iPhone 16 Pro ist statt einem 6,1 Zoll Display ein 6,3 Zoll großer Bildschirm geplant und für das iPhone 16 Pro Max wird ein 6,9 Zoll statt 6,7 Zoll Display erwartet.

Ich finde ein großes Display toll, da es viele Inhalte darstellen kann, allerdings leidet die Bedienung darunter. Die aktuelle Displaygröße empfinde ich als Schmerzgrenze, noch größer kann ich nicht gut heißen. Aber: Wenn Apple nur das Display größer macht und die Ränder verkleinert, könnten die Abmessungen gleich bleiben.

iPhone 17 Displaygrößen

iPhone 17: 6,1- Zoll Display

iPhone 17 Plus: kleiner als 6,7 Zoll

iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll Display

iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll Display