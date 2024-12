Mister Antonio: Kleines Puzzlespiel im Test

In dem kleinen Puzzlespiel Mister Antonio (App-Store-Link) müsst ihr der schwarzen Katze, Mister Antonio, seine gewünschten Garnknäuel zurückzubringen – und zwar in der richtigen Sortierung. Was sich anfangs als wenig komplex ausnimmt, wird über die Zeit deutlich herausfordernder. Denn wie Katzen nun mal so sind, hat auch Mister Antonio genaue Vorstellungen davon, welche Garnknäuel er in welcher Reihenfolge zurückhaben möchte.

In der simpel gestalteten Spielwelt schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Männchens, das die Garnknäuel einsammelt, die Mister Antonio zurückhaben will. Die Reihenfolge, in der ihr die farbigen Bälle einsammelt, ist dabei von entscheidender Bedeutung. Welche Sortierung gewünscht ist, verrät euch jeweils die weiße Sprechblase über Mister Antonios Kopf.

Mittels einfacher Steuerungsmechanismen müsst ihr euch in der Spielwelt bewegen, die Knäuel einsammeln und zu Mister Antonio zurückbringen. Anschließend gelangt ihr ins nächste Level.

Unterlegt ist das Ganze mit entspannter, grooviger Musik, die perfekt zur Spielwelt passt. Während die ersten Level noch wenig herausfordernd sind, müsst ihr im Laufe des Spiels immer komplexer werdende Wünsche von Mister Antonio erfüllen. Dann gilt es zu überlegen, wohin ihr euer Männchen zuerst bewegt, um die Garnknäuel in der korrekten Sortierung zum Kater zu bringen.

Im Verlauf des Spiels gewinnt Mister Antonio somit an Spielspaß und wird zu einem kurzweiligen Zeitvertreib – nicht nur für Katzenfans.

Kostenlos laden und spielen

Mister Antonio könnt ihr kostenlos im App Store laden und und dann auch spielen. Für einmalig 1,99 Euro könnt ihr die Premiumverison ohne Werbung freischalten. Allerdings kommt das Spiel, zumindest am Anfang, ohne viele Werbeeinblendungen aus. Trotzdem würde ich direkt zu Beginn das gesamte Tracking ablehnen.