Animal Crossing: Nintendo veröffentlicht neue Pocket Camp-App mit Einmalkauf

In den letzten Jahren war Nintendo mit dem Animal Crossing-Ableger Pocket Camp mit einem Spiel im deutschen App Store vertreten, das sich an die beliebte Aufbau-Serie des Entwicklerstudios für Nintendo-Konsolen anlehnte, allerdings auch über ein Freemium-Prinzip verfügte.

Am 28. November dieses Jahres wurde Animal Crossing: Pocket Camp dann nach mehr als sieben Jahren der Aktivität offiziell beendet. Nun dürften wir einen Grund dafür ausmachen, denn Nintendo hat mit Animal Crossing: Pocket Camp Complete (App Store-Link) eine neue Version des Spiels für iPhones und iPads veröffentlicht, die ab sofort als Einmalkauf für 9,99 Euro zum Download bereitsteht. Ab dem 31. Januar 2025 soll der Preis auf 19,99 Euro ansteigen. Die rund 282 MB große Anwendung benötigt iOS/iPadOS 14.0 oder neuer und kann auch in deutscher Sprache gespielt werden.

Mit dieser Neuerscheinung betritt Nintendo zumindest was den App Store angeht, neuen Boden: Bisher hatte man alle hauseigenen Spiele zum Nulltarif inklusive einiger In-App-Käufe angeboten. Letzteres Monetarisierungs-Modell stieß nicht bei allen Nintendo-Fans auf Zustimmung. Man darf also gespannt sein, wie sich die Neuveröffentlichung von Pocket Camp bei den Fans schlagen wird. Business Wire berichtet dazu:

„Diese neue, einmalig zu erwerbende App ist vollgepackt mit vielen der Gegenstände und Ereignisse, die in Animal Crossing: Pocket Camp im Laufe von sieben Jahren veröffentlicht wurden, zusammen mit neu hinzugefügten Inhalten. Tausche Blattmarken gegen Gegenstände im Spiel, erstelle und sammle (über QR-Code) personalisierte Camper-Karten, besuche den neuen Whistle Pass und erlebe eine Vielzahl von wiederkehrenden und neuen saisonalen Ereignissen während des Jahres, um nur einige Beispiele zu nennen. Außerdem feiert die Möglichkeit, eigene Designs zu importieren, in der neuen App ihr Debüt. Die Spieler können Designs in ‚Animal Crossing: New Horizons‘ für das Nintendo Switch-System entwerfen und dann die IDs der benutzerdefinierten Designs in Animal Crossing: Pocket Camp Complete eingeben, um ihre Designs in die App zu übertragen.“

Daten aus der alten App können übertragen werden

Wer schon die vorherige Pocket Camp-Version gespielt hat, hat die Möglichkeit, gespeicherte Daten über einen verknüpften Nintendo-Account in die neue App zu übertragen, so dass man nicht komplett von Neuem beginnen muss. Nintendo stellt für diesen Schritt auch eine ausführliche Anleitung bereit, ebenso wie weitere Infos auf einer eigenen Produktseite zu Animal Crossing: Pocket Camp Complete.

Hinsichtlich des Gameplays bleibt allerdings alles beim Alten: Nach dem Erstellen der eigenen Spielfigur heißt es, einen Campingplatz und die dort eintrudelnden Gäste zu verwalten, indem mit den Gästen interagiert und auf ihre Wünsche reagiert wird. Auch der Campingplatz selbst kann durch das Sammeln von Rohstoffen und Crafting kontinuierlich erweitert und verschönert werden.

Pocket Camp Complete: Erste Eindrücke

Ich hatte bereits die Gelegenheit, mir Animal Crossing: Pocket Camp Complete anzusehen und kurz anspielen zu können. Da ich die erste Version mit meinem Account bei Nintendo verknüpft hatte, konnte ich gleich ausprobieren, wie sich die Datenübertragung in die neue App gestaltet. Hier gab es nach dem Login in mein Nintendo-Konto keinerlei Probleme, die vorhandenen Daten wurden gleich geladen. Vor dem eigentlichen Spielen war dann aber noch ein größeres Daten-Update notwendig, dass satte 2,1 GB aufwies.

Hat man diesen Download hinter sich gebracht, kann man gleich in die Camping-Welt des Spiels eintauchen und nicht nur niedliche tierische Gäste treffen, sie ansprechen und Bande knüpfen, sondern auch mit dem Sammeln und Bau von neuen Ausrüstungsgegenständen beginnen. Wie immer führt Melinda, die kleine gelbe Hündin, die man auch schon aus der Nintendo Switch-Version von Animal Crossing: New Horizons kennt, ein wenig durch das Spiel und gibt passende Hinweise und Tipps.

Passend zur Jahreszeit ist derzeit im Spiel alles mit Schnee bedeckt und kleine Schneeflocken rieseln vom Himmel. Das Team von Nintendo hat zudem einen schönen Aussichtsplattform zur Verfügung gestellt, die Klanghöhe, die man als Campingplatz-Leiter bzw. -Leiterin zu einem beliebten Treffpunkt für die tierischen Gäste etablieren kann. Dazu sammelt man sogenannte Camper-Karten, damit andere Camper-Spieler einen auf der Klanghöhe besuchen.

Blattmarken: Neues Handling der früheren Premium-Währung

Da es keine In-App-Käufe mehr in Animal Crossing: Pocket Camp Complete gibt, verlieren auch die bislang alles vereinfachenden Blattmarken ihren Wert. Mit ihnen konnte man in der Freemium-Version von Pocket Camp die Fertigung von Gegenständen beschleunigen. Einige Objekte ließen sich gar nur mit Hilfe von Blattmarken erwerben. In Pocket Camp Complete geht Nintendo einen etwas anderen Weg und bietet an, vorhandenes Geld in Blattmarken umtauschen zu können. So lassen sich 10.000 Taler in 20 Blattmarken umwandeln, allerdings nur maximal fünf Mal pro Monat. Allerdings können Blattmarken auch auf anderem Weg gewonnen werden, beispielsweise über Levelaufstiege.

Ebenfalls praktisch ist, dass alle Inhalte aus Pocket Camp auch in dieser neuen Premium-Fassung zur Verfügung stehen. In einem Menü lassen sich alle Camping-Episoden ansehen, die für kontinuierliche Jobs, Aktionen und Belohnungen sorgen. Laut Business Wire wurden für Pocket Camp Complete sogar neue Episoden hinzugefügt, beispielsweise „Eine gelungene Spielzeugtag-Party“.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete bietet aufgrund der zahlreichen Optionen und nach dem Kauf kostenlos zur Verfügung stehenden Inhalte einen Neuanfang für neue Gamer, die ihr Camping-Abenteuer beginnen wollen, und auch eine Möglichkeit für Animal Crossing: Pocket Camp-Fans, ihre Abenteuer fortzusetzen. Wer wie ich bereits Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch gespielt hat und sich für diese Art des Aufbau- und Crafting-Spiels begeistern kann, sollte bei dieser mobilen Neuerscheinung ohne weitere Abos, Werbung oder Zukäufe daher durchaus auf ihre Kosten kommen.