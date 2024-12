Apple Music veröffentlicht Jahrescharts 2024

Neben dem persönlichen Musikjahresrückblick „Replay 2024“ gibt es jetzt auch die Jahrescharts 2024 von Apple Music. Gleichzeitig gibt es passende Playlists und entsprechende Top-Listen, die wir für euch nachfolgend aufgelistet haben.

Top Charts (Deutschland)

Top Song in 2024: AYLIVA, Apache 207 „Wunder “

50 Prozent lokale Künstler und Künstlerinnen in den Top 10 der meist gestreamten Songs in 2024 in Deutschland

Am häufigsten „shazamter“ Song in 2024: CYRIL „Stumblin‘ In“

Am häufigsten „shazamter“ Artist: David Guetta

Top Charts (weltweit)

Apple Music Artist of the Year: Billie Eilish

Top Song in 2024: Kendrick Lamar „Not Like Us“

Top Meistgelesene Liedtexte 2024: Creepy Nuts „Bling-Bang-Bang-Born“

Am häufigsten „shazamter“ Song in 2024: Benson Boone „Beautiful Things“

Am häufigsten „mitgesungener“ Song in 2024: Creepy Nuts „Bling-Bang-Bang-Born“

Am häufigsten im Radio gespielter Song: Dua Lipa „Houdini“

TOP CHARTS APPLE MUSIC 2024 (DEUTSCHLAND)

Top 10 der meist gestreamten Songs (Deutschland)

AYLIVA, Apache 207 „Wunder“ Artemas „i like the way you kiss me“ BENNETT „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“ Udo Lindenberg, Apache 207 „Komet“ RAYE, cassö, D-Block Europe „Prada“ Benson Boone „Beautiful Things“ Tate McRae „greedy“ CYRIL „Stumblin‘ In“ Herbert Grönemeyer, Ericson, $OHO BANI „ZEIT, DASS SICH WAS DREHT“ Bausa, badchieff, SIRA „9 bis 9“

Top 10 der am häufigsten „shazamten“ Songs (Deutschland)

CYRIL „Stumblin‘ In“ BENNETT „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“ FloyyMenor & Cris Mj „Gata Only“ Artemas „i like the way you kiss me“ ZERB & Sofiya Nzau „Mwaki“ Benson Boone „Beautiful Things“ Teddy Swims „Lose Control“ Ofenbach (feat. Norma Jean Martine) „Overdrive“ Disturbed „The Sound of Silence (CYRIL Remix)“ AYLIVA & Apache 207 „Wunder“

TOP CHARTS APPLE MUSIC 2024 (WELTWEIT)

Top 10 der meist gestreamten Songs (global)

Kendrick Lamar „Not Like Us“ Benson Boone „Beautiful Things“ Sabrina Carpenter „Espresso“ Shaboozey „A Bar Song (Tipsy)“ Taylor Swift „Cruel Summer“ Post Malone (feat. Morgan Wallen) „I Had Some Help“ Teddy Swims „Lose Control“ Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future „Like That“ Billie Eilish „BIRDS OF A FEATHER“ Creepy Nuts „Bling-Bang-Bang-Born“

Top 10 der am häufigsten „shazamten“ Songs (global)

Benson Boone „Beautiful Things“ Teddy Swims „Lose Control“ FloyyMenor & Cris Mj „Gata Only“ Disturbed „The Sound of Silence (CYRIL Remix)“ Artemas „i like the way you kiss me“ CYRIL „Stumblin‘ In“ ZERB & Sofiya Nzau „Mwaki“ Hozier „Too Sweet“ Shaboozey „A Bar Song (Tipsy)“ Tyla „Water“

Top 10 Meistgelesene Liedtexte (global)

Creepy Nuts „Bling-Bang-Bang-Born“ Kendrick Lamar „Not Like Us“ Sabrina Carpenter „Espresso“ Billie Eilish „BIRDS OF A FEATHER“ Benson Boone „Beautiful Things“ Taylor Swift „Cruel Summer“ Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future „Like That“ Taylor Swift(feat. Post Malone) „Fortnight“ Rich The Kid, Kanye West, ¥$, Ty Dolla $ign (feat. Playboi Carti) „CARNIVAL“ Kendrick Lamar „euphoria“

Top 10 Sing (am häufigsten „mitgesungene“ Songs) (global)

Creepy Nuts „Bling-Bang-Bang-Born“ YOASOBI „アイドル“ Taylor Swift „Cruel Summer“ Billie Eilish „BIRDS OF A FEATHER“ tuki. „晩餐歌“ Olivia Rodrigo „vampire“ Adele „Rolling in the Deep“ Sabrina Carpenter „Espresso“ Adele „Someone Like You“ Billie Eilish „WILDFLOWER“

Top 10 Shazam Global Radio Spins-Charts (global)

Dua Lipa „Houdini“ Teddy Swims „Lose Control“ Tate McRae „greedy“ Benson Boone „Beautiful Things“ Miley Cyrus „Flowers“ Sabrina Carpenter „Espresso“ Taylor Swift „Cruel Summer“ Hozier „Too Sweet“ Beyoncé „TEXAS HOLD ‚EM“ Dua Lipa „Training Season“

Replay 2024: Das beinhaltet der persönliche Jahresrückblick

Auf replay.music.apple.com könnt ihr euren persönlichen Jahresrückblick von Apple Music abrufen.

Erweiterung der Top 100 Hörer und Hörerinnen-Einblicke aus den Vorjahren: Hörer und Hörerinnen können ab sofort auch sehen, ob sie zu den Top 500 oder Top 1.000 Hörer und Hörerinnen ihrer Lieblingskünstler:innen oder -genres gehören. Listening Streaks: Ab sofort können User einsehen, was die längste aufeinanderfolgende Anzahl von Tagen gewesen ist, an denen sie Apple Music gehört haben.

Replay nach Monat: Man kann sein Jahr noch einmal anhand der Nummer 1 Lieblingssongs, -künstler und -alben aus jedem Monat des Jahres 2024 Revue passieren lassen.

Top Artist Streak: Anhand der meistgehörten Musik jedes Monats können Anwender und Anwenderinnen ab sofort über Top Artist Streak herausfinden, ob sie ein treuer Fan sind.

Datum der ersten Wiedergabe: Fans können herausfinden, an welchem Datum sie ihre Lieblingssongs, -künstler und -alben dieses Jahr zum ersten Mal gehört haben.

