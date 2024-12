November 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Nintendo kommt mittlerweile auf mehr als 40 Jahre an Spiele-Erfahrung und endlosen Titeln, die sich zu kultigen Klassikern gemausert haben. Die passende Musik gibt es ab sofort Nintendo Music. Kernfunktionen von Nintendo Music sind neben dem Streamen von Nintendo-Soundtracks auch eine Offline-Funktion, mit der man Musik herunterladen kann, wenn man über keine Internetverbindung verfügt, das Erstellen und Weitergeben von Wiedergabelisten, das Durchsuchen von Musik nach verschiedenen Kategorien und eine Längenanpassung von Tracks.

In Human Flag schlüpft ihr in die Rolle eines in einer Landesflagge gekleideten Männchens, dass an einer Fahnenstange hoch- und wieder runterrutscht. Gleichzeitig bewegt sich auch ein grauer Balken die Fahnenstange entlang. Immer wenn sich Männchen und Balken treffen, gilt es, auf den Bildschirm zu tippen. Pro Runde müsst ihr dabei im Schnitt fünf bis sechs Mal zur richtigen Zeit tippen, um das Level zu meistern. Das ist anfangs recht einfach, wird aber im Spielverlauf zunehmend schwerer. Tippt ihr den Bildschirm zur falschen Zeit an, stürzt das Männchen von der Stange und ihr müsst von vorn beginnen.

Google Gemini, der leistungsstarke KI-Assistent von Google, war bisher nur über die Google-App verfügbar. Jetzt steht Gemini jedoch als eigenständige App für das iPhone bereit. Mit der „Live“-Funktion kann man mit Gemini eine Unterhaltung führen. Das iPhone hört ständig zu und Gemini beantwortet eure Fragen, auch dann, wenn das iPhone gesperrt ist, da die App im Hintergrund weiterläuft, zum Beispiel in der Dynamic Island oder als Live-Aktivität.

Miniatures: Tales of Summer kann ab sofort zum Preis von einmaligen 2,99 Euro aus dem deutschen App Store geladen und auf iPhones und iPads installiert werden. Ich konnte Miniatures bereits kurz anspielen und war sehr fasziniert von der Art und Weise, wie im Spiel Geschichten aus einer Kinder-Perspektive erzählt werden. Im Grunde genommen handelt es sich im weitesten Sinne um ein Point-and-Click-Spiel mit kleinen Puzzle-Elementen, Texten und der wie schon erwähnten geheimnisvoll-düsteren Atmosphäre. Man begegnet einer Familie, die einen Schrank zusammenbauen will, einem Jungen, der allein zuhause ist, einem musikliebenden Volk einer Sandburg und Alma, die eine Küstenlandschaft auf der Suche nach ihrer Mutter durchforstet.

Die iOS- und iPadOS-Variante von Total War: EMPIRE ist trotz des komplexen Gameplays komplett an Touchscreen-Displays angepasst und steht erfreulicherweise als Einmalkauf zum Preis von 15,99 Euro im App Store bereit. Wie schon in der Desktop-Variante von Total War: EMPIRE übernimmt der Spieler bzw. die Spielerin im Setting des 18. Jahrhunderts die Kontrolle über eine von insgesamt elf Fraktionen, die es zu wirtschaftlicher und militärischer Vorherrschaft zu führen gilt.

In einigen Fällen möchte man gerne das gleiche Motiv unter anderen Bedingungen aufnehmen, beispielsweise vor und nach dem Entrümpeln des Kellers, vor und nach der Restaurierung eines Fahrzeugs, oder im Zuge eines Hausneubaus, Veränderungen im Stadtbild und mehr. Oft ist es jedoch schwer, exakt die richtige Perspektive einzunehmen, um entsprechend identische Vorher-Nachher-Fotos zu kreieren. Der in Kanada lebende Entwickler Adam Whitcroft, im App Store auch schon bekannt für seine Apps Clipbud und Twodos, hat sich nun mit seiner neuen kostenlosen iPhone-App Vellum genau diesem Thema gewidmet.