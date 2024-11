Miniatures: Vier interaktive Geschichten vom BAFTA-nominierten Other Tales-Studio

An diesen grauen Herbsttagen kann es durchaus eine Option sein, sich mit Tee und einer Decke bewaffnet aufs Sofa zu begeben und in heimeliger Atmosphäre einmal wieder ein Videospiel zu spielen. Wer über ein iPhone oder iPad verfügt, kann sich ab sofort Miniatures: Tales of Summer (App Store-Link) genauer ansehen.

Miniatures: Tales of Summer kann ab sofort zum Preis von einmaligen 2,99 Euro aus dem deutschen App Store geladen und auf iPhones und iPads installiert werden. Für letzteren Vorgang benötigt es mindestens 2,5 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät ebenso wie iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer. Obwohl in der App Store-Beschreibung Englisch als Sprache angegeben wird, lässt sich Miniatures auch auf Deutsch absolvieren.

Verantwortlich für Miniatures ist das dänische Entwicklerstudio Other Tales aus Kopenhagen, das für einen britischen BAFTA Award nominiert ist und bereits für ein beachtliches Medienecho gesorgt hat. Miniatures vereint insgesamt vier kleine interaktive Geschichten, auf die man durch das Öffnen einer alten Holzkiste zugreifen kann.

„Miniatures ist eine Sammlung aus vier Geschichten. Erkunde eine Küstenlandschaft, baue einen sonderbaren Schrank, füttere eine Echse und spiele mit einer Sandburg. […] Tauche in vier handgezeichnete Erinnerungen ein und bringe Geheimnisse ans Licht, die unter der scheinbar stillen Oberfläche lauern. Erkunde in diesem Solo-Abenteuer die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, und wie sie unsere Welt prägen. Spiele die Geschichten einzeln oder gleich alle vier hintereinander.“

Spieldauer: Sehr atmosphärische 45 Minuten

So berichtet das Team von Other Tales im deutschen App Store. Es ist nach dem Öffnen der Holzkiste möglich, die einzelnen vier Geschichten nacheinander oder einzeln zu absolvieren – eine bestimmte Reihenfolge ist dafür nicht notwendig. Ebenfalls wichtig zu wissen: Jede Kurzgeschichte verfügt über einen eigenen visuellen Stil und spezielle Spielmechanik, und ist zudem mit sphärisch-düsteren Klängen untermalt, die für eine passende Atmosphäre sorgen.

Ich konnte Miniatures bereits kurz anspielen und war sehr fasziniert von der Art und Weise, wie im Spiel Geschichten aus einer Kinder-Perspektive erzählt werden. Im Grunde genommen handelt es sich im weitesten Sinne um ein Point-and-Click-Spiel mit kleinen Puzzle-Elementen, Texten und der wie schon erwähnten geheimnisvoll-düsteren Atmosphäre. Man begegnet einer Familie, die einen Schrank zusammenbauen will, einem Jungen, der allein zuhause ist, einem musikliebenden Volk einer Sandburg und Alma, die eine Küstenlandschaft auf der Suche nach ihrer Mutter durchforstet.

Die Spieldauer von Miniatures wird vom Entwickerteam mit rund 45 Minuten angegeben. Wenn euch das Spiel gefallen hat, könnt ihr auch Tick Tock: A Tale for Two (App Store-Link) vom gleichen Entwicklerstudio im App Store entdecken. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch die Spiele-Neuerscheinung nochmals näher.