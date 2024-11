Wochenend-Gewinnspiel: Bei uns gibt es eine echte Mystery Box

Wir haben die neue Anker Mystery Box getestet – und waren am Ende überrascht, dass es keinen großen Karton mit mehreren Sachen, sondern nur ein einziges Produkt gab. Das kann sich lohnen, kann aber auch nach hinten losgehen. Ein bisschen Nervenkitzel ist also schon dabei.

Das gilt natürlich auch für unser Wochenend-Gewinnspiel, denn bei uns gibt es eine echte Mystery Box mit mehreren Produkte, die ihr mit eurem iPhone, einem iPad, dem Mac oder der Apple Watch verwenden könnt. Was genau drin steckt, dass verraten wir euch aber noch nicht.

Nur eine Sache, die wir gerne an euch verschenken, verraten wir euch schon vorab: Wir reichen die Anker 633 MagGo Battery mit Ständer an euch weiter, die ja bei uns in der Anker Mystery Box steckte. Drei weitere Sachen legen wir noch mit in den Karton, hier könnt ihr klitzekleine Hinweise auf dem Titelbild dieser News finden.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, könnt ihr das in dieser Woche erneut per Mail tun. Dazu müsst ihr einfach die folgende Frage beantworten und die Antwort in den Betreff einer E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden.

Was steckte nicht in der Nuki Mystery Box, die wir vor einigen Wochen erhalten haben?

Socken

Schokolade

Salbeibonbons

Studentenfutter

Ein kleiner Tipp: Einen mehr als deutlichen Hinweis auf die Gewinnspielfrage könnt ihr in unserem YouTube-Video rund um das Nuki Smart Lock Ultra finden.

Nicht vergessen: Am 1. Dezember startet der Adventskalender

Abschließend haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch. Im Dezember wird das Wochenend-Gewinnspiel drei Mal ausfallen. Dafür bekommt ihr vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag einae Gewinnchance, denn unser Adventskalender ist wieder am Start. Mit dabei sind Marken wie Philips Hue, Anker, Eve, Aqara oder auch Nuki. Der Gesamtwert der Gewinne wird bei über 10.000 Euro liegen. Wir hoffen, dass ihr dabei seid!