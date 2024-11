Nuki Smart Lock Ultra: Das ist die nächste Generation

Es ist nun fast zehn Jahre her, seit wir das erste Mal über Nuki berichtet haben. Im Sommer 2015 ist die Kickstarter-Kampagne rund um das Nuki Smart Lock der ersten Generation gestartet. Schon damals haben wir mit dem Gründer Martin Pansy gesprochen und in all den Jahren ist der Kontakt nie abgebrochen. Heute stellt Nuki sein neuestes Produkt vor: Das Nuki Smart Lock Ultra.

Erstmals in all der langen Zeit gibt es eine wesentliche Design-Veränderung. Die fünfte Generation des smarten Türschlosses aus Österreich verzichtet auf den kompletten unteren Teil, übrig geblieben ist nur noch der „Knauf“. Dort hat man die gesamte Technik untergebracht und zahlreiche neue Features integriert.

So viel kostet das Nuki Smart Lock Ultra

Bevor wir uns um die Details kümmern, wollen wir euch aber erst einmal die wichtigsten Fakten liefern, für die ihr euch ohnehin am meisten interessiert. Das Nuki Smart Lock Ultra wird 349 Euro kosten. Im Lieferumfang enthalten ist der neue Universal Cylinder, der für die Montage des neuen Smart Locks zwingend erforderlich ist, inklusive drei klassischen Schlüsseln.

Der Startschuss für das neue Nuki Smart Lock Ultra fällt schon bald. Schon Anfang Dezember soll die fünfte Generation direkt bei Nuki im hauseigenen Online-Shop verfügbar sein.

Unsere ersten Eindrücke im Video

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Falls ihr gerade ein paar Minuten Zeit habt, werft doch einfach einen Blick auf unser erstes Video rund um das Nuki Smart Lock Ultra. Dort zeigen wir euch nicht nur ein Unboxing, sondern auch die für die Montage notwendigen Schritte und fassen unsere Eindrücke nach knapp drei Wochen Nutzung zusammen.

Das alles ist neu beim Nuki Smart Lock Ultra

Die neue Optik haben wir ja bereits angesprochen und ihr habt sie auch schon auf den Bildern gesehen. Aber auch im Inneren hat sich einiges getan, unter anderem wurde der Motor komplett neu entwickelt. Ab sofort kommt ein bürstenloser Motor zum Einsatz, der schneller ist und gleichzeitig auch deutlich leiser als das bisherige Nuki Smart Lock sein kann.

In der Praxis habt ihr die Wahl zwischen drei verschiedenen Modi: „Insane“ (Auf- oder Zusperren in weniger als eineinhalb Sekunden), „Standard“ (Auf- oder Zusperren in zwei Sekunden), „Gentle“ (Geräuschreduzierung bei geringerer Geschwindigkeit). Selbst im Gentle-Modus ist das neue Ultra immer noch schneller als die bisherigen Nuki-Modelle.

Auch der Akku wurde perfekt an das neue Design angepasst und ist nun fest integriert. Aufgeladen wird das Smart Lock über ein magnetisches Ladekabel auf Wunsch auch direkt an der Tür. Das soll nur rund zwei Stunden dauern, je nach Nutzung beträgt die Akkulaufzeit vier bis sechs Monate. Für den Akku verspricht Nuki eine Lebensdauer von 10 Jahren – und bis dahin soll es auch ein Austauschprogramm geben. Selbst wechseln kann man den Akku nämlich nicht.

Neuer Migrationsassistent erleichtert Umstieg

Falls ihr von einem bestehenden Nuki Smart Lock auf das neue Nuki Smart Lock Ultra umsteigen wollt, dann ist das ein Kinderspiel. Gerätekonfiguration, Funktionen, Zutrittsberechtigungen oder Verbindungen eines älteren Nuki Smart Locks können mühelos in der App übertragen werden. Einfach ein Backup erstellen und bei der Konfiguration des neuen Smart Locks auswählen. Schon ist nach wenigen Momenten alles so wie vorher. Selbstverständlich ist das neue Ultra auch mit dem bekannten Zubehör von Nuki, wie etwa dem Nuki Fob oder dem Nuki Keypad, kompatibel. Das Smart Lock Ultra unterstützt wie bereits die vierte Generation Matter, was eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Smart-Home-Systemen wie Google Home, Apple Home und Amazon Alexa ermöglicht.

Die einzige kleine Hürde ist die Installation des Nuki-Zylinders, die notwendigen Schritte dafür werden aber in der App sehr gut erklärt. Hier kann man im Prinzip nichts falsch machen. Martin und Jürgen Pansy, die Brüder hinter dem Nuki-Projekt, versprechen allerdins: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, (…) eine Lösung anzubieten, die die Nutzung der neuesten Nuki-Technologie aus dem Ultra auch ohne Zylindertausch ermöglicht.“ Zunächst steht aber das jetzt vorgestellte Nuki Smart Lock Ultra im Fokus.

Mein erstes Fazit nach drei Wochen

Ich habe das Nuki Smart Lock Ultra bereits seit einigen Wochen im Einsatz, meine Eindrücke habe ich ja schon im Video für euch zusammengefasst. Ich werde die neue Generation in den kommenden Wochen in meinem Alltag nutzen und euch dann pünktlich zum Marktstart einen ausführlichen Testbericht liefern.

Bereits jetzt kann ich aber festhalten: Nach allen vier Nuki-Generationen, die ich in den letzten sieben Jahren in meinem Haus ausprobiert habe, ist das Nuki Smart Lock Ultra das bisher mit Abstand beste Produkt des Herstellers. Auch im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie dem Aqara U200 oder Tedee Smart Lock ist jetzt alles eine ganze Ecke hochwertiger. Diese Neuerscheinung ist einfach beeindruckend.