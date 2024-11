Black Friday-Angebot bei Proton Pass: Lebenslange Lizenz für 199 Euro

Das Schweizer Unternehmen Proton hat sich in den vergangenen Jahren mit den eigenen auf Sicherheit und Datenschutz fokussierten Diensten für Mail, VPN, Cloudspeicher und Passwörter einen Namen gemacht. Zum bevorstehenden Black Friday wartet Proton schon jetzt mit einem spannenden Angebot für den Passwort-Manager Proton Pass auf.

Am gestrigen Donnerstag hat Proton nämlich die Einführung von Proton Pass und SimpleLogin Lifetime angekündigt. Statt monatlich oder jährlich per Abonnement zu verlängern, können Nutzende nun mit einer einmaligen Zahlung von 199 Euro alle Funktionen von Proton Pass Plus und SimpleLogin dauerhaft nutzen. Das Angebot ist nur für kurze Zeit im Rahmen des Black Friday Sales von Proton verfügbar und läuft bis zum 3. Dezember 2024.

Der im Frühjahr 2023 eingeführte Ende-zu-Ende-verschlüsselte Passwort-Manager Proton Pass wurde entwickelt, um Online-Aktivitäten sicherer und einfacher zu gestalten. Proton Pass hilft dabei, mit einem Klick sichere Passwörter zu erstellen und diese später auf jedem Gerät oder Browser automatisch auszufüllen, wenn man sich bei Websites, Apps und anderen Onlinediensten anmeldet. Damit gehören Probleme wie das Merken von Logins der Vergangenheit an und das Zurücksetzen von Passwörtern wird deutlich vereinfacht.

Das Proton Pass und SimpleLogin Lifetime-Konto bietet einen Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Funktionen und Möglichkeiten:

Unbegrenzter Speicher: Dieser beinhaltet eine unbegrenzte Anzahl von Logins, Notizen, Bankkarten und Identitätsinformationen, so dass jedes Formular mit einem Klick ausgefüllt werden kann.

Unbegrenzte „Hide-my-email"-Aliase: Echte E-Mail-Adressen werden vor Trackern und Spam geschützt, indem Nutzende beim Erstellen eines Kontos oder bei der Anmeldung für einen Newsletter ein E-Mail Alias generieren.

Erweiterte Login- und Alias-Funktionen von SimpleLogin: Personalisierte Domains für Aliase, zusätzliche Postfächer, die Möglichkeit, E-Mails von Alias-Adressen zu senden, und vieles mehr.

Integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Eine zweite Schutzebene zu allen Konten kann problemlos hinzugefügt werden. Ebenso können Einmalpasswörter schnell ausgefüllt werden, um die Sicherheit zu erhöhen.

Dark Web Monitoring: Benachrichtigt Nutzende, wenn ihre Daten von einem Datenleck betroffen sind, so dass Maßnahmen zum Schutz ihrer Identität ergriffen werden können.

Proton Sentinel: Protons KI-gestütztes Konto-Schutzprogramm blockiert unbefugte Logins, selbst wenn Angreifer das Passwort stehlen.

Ab sofort profitieren alle Proton Pass Plus-User zudem von den Premium-Funktionen von SimpleLogin, da ein Pass Plus-Abo nun alle Vorteile und Funktionen von SimpleLogin Premium umfasst. Anstatt nur E-Mail-Aliase zu generieren, was ein guter erster Schritt zum Schutz der eigenen Identität ist, kann man nun mit erweiterten Alias-Funktionen E-Mails von diesen Alias-Adressen versenden, um die eigene Identität und E-Mail-Adressen noch besser zu schützen. Weitere Vorteile sind benutzerdefinierte Domains und zusätzliche Postfächer.

Das zeitlich befristete Angebot von Proton Pass + SimpleLogin ist ab sofort auf der Black Friday-Sonderseite des Unternehmens buchbar und ermöglicht die lebenslange Nutzung mit einem Benutzerkonto. Proton bietet dazu eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie an, sollte man mit dem Dienst nicht zufrieden sein. Darüber hinaus ist Proton Unlimited mit allen Proton-Diensten statt für 12,99 Euro/Monat für 6,49 Euro/Monat im Jahresabo (= 77,88 Euro im ersten Jahr) zu haben, Proton Pass Family mit bis zu sechs Benutzerkonten kostet statt 6,99 Euro aktuell nur 3,49 Euro/Monat im Jahresabo (= 41,88 Euro im ersten Jahr).