The Weeknd – Open Hearts: Erstes immersives Musikerlebnis für die Apple Vision Pro

Mit der Apple Vision Pro gibt es zahlreiche neue Möglichkeiten, Medien immersiv konsumieren zu können. In einem Interview erklärte auch Apple-CEO Tim Cook unlängst, dass er das Headset täglich auf dem Sofa liegend nutze, um Serien und andere Inhalte zu schauen.

Für alle Apple Vision Pro-Besitzer und -Besitzerinnen, die sich für Musik begeistern können, gibt es nun spannende Neuigkeiten: Apple hat mit „Open Hearts“ vom Künstler The Weeknd ein „erstes immersives Musikerlebnis“ veröffentlicht, das ab sofort bei Apple TV+ exklusiv für das Apple Vision Pro-Headset zur Verfügung steht. Apple berichtet dazu in einer Ankündigung im Newsroom:

„Open Hearts ist in Apple Immersive Video aufgenommen worden, ein bemerkenswertes Storytelling-Format, das ultrahochauflösende 3D-Videos mit einem 180°-Sichtfeld und 3D Audio verwendet, um Zuschauer:innen in den Mittelpunkt des Geschehens zu versetzen. Man begibt sich mit dem Künstler auf eine elektrisierende Klangreise, während er sich seinen Weg durch eine surreale, eindringliche Stadtlandschaft bahnt. Fans sind eingeladen, das immersive Erlebnis in seiner Gesamtheit zu erleben – und die Magie des räumlichen Computing zu genießen.“

Auch wer kein Mixed Reality-Headset von Apple sein Eigen nennen kann, hat die Möglichkeit, „Open Hearts“ von The Weeknd im Rahmen einer Apple Vision Pro-Demo im regionalen Apple Store buchen zu können. Verfügt man über eine Apple Vision Pro, kann das rund fünfminütige Video- und Musikerlebnis ab sofort über Apple TV+ auf das Headset streamen.

Open Hearts wurde laut Apple von Anton Tammi inszeniert und sei „stark von der ikonischen Skyline der Innenstadt von Los Angeles inspiriert worden“. Tammi habe auch Regie beim offiziellen Musikvideo zur Leadsingle ‚Dancing In the Flames‘ von Hurry Up Tomorrow, das vollständig auf dem iPhone 16 Pro Max von Erik Henriksson gedreht und auf dem Mac bearbeitet worden ist, geführt.

Am Freitag, den 22. November 2024, startet Apple dann ein weiteres immersives Musikevent: Concert for One, das Fans laut Apple einladen soll, „sehr persönliche Darbietungen der größten Künstler:innen der Welt zu erleben“. Das Set der sechsmaligen BRIT Award-Gewinnerin RAYE wurde in den Londoner Air Studios zusammen mit ihrer 20-köpfigen Band aufgenommen und bietet eine Mischung aus R&B, Jazz und Pop. Die Musik wird nach Angaben von Apple auch in Form einer neuen EP erhältlich sein, die in 3D Audio exklusiv bei Apple Music verfügbar sein wird.