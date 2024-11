Offizielle Nintendo Music-App im deutschen App Store gestartet

Erst vor kurzem hat Nintendo, aktuell beliebt für die eigene Spielkonsole Nintendo Switch, seine Fühler in die Welt der intelligenten Hardware ausgestreckt und mit dem Alarmo einen interessanten Wecker für alle Fans des Nintendo-Universums vorgestellt. Nun liefert man mit der offiziellen Nintendo Music App (App Store-Link), die ab sofort auch im deutschen App Store zum Download bereitsteht, einen weiteren Ausflug in andere Sphären.

Die offizielle Nintendo Music-App ist kostenlos für das iPhone ab iOS 16.0 oder neuer bei mindestens 46 MB an freiem Speicherplatz im deutschen App Store erhältlich und kann komplett in deutscher Sprache genutzt werden. Für die Verwendung ist zudem ein Nintendo-Account sowie eine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online notwendig. Letztere lässt sich auf der Switch-Konsole ab 19,99 Euro/Jahr buchen und ermöglicht unter anderem Online-Gaming sowie den Zugriff auf eine wachsende Spielebibliothek älterer Nintendo-Konsolen.

Nintendo kommt mittlerweile auf mehr als 40 Jahre an Spiele-Erfahrung und endlosen Titeln, die sich zu kultigen Klassikern gemausert haben. Nintendo berichtet daher über die neue App: „Nintendo Music ist da! Ob Super Mario, Animal Crossing oder mehr – höre dir jederzeit Musik aus deinen Lieblingsspielen an“. In der App finden sich unter anderem Soundtracks aus Pikmin 4, Pokémon Karmesin, Pokémon Purpur, Splatoon 3, Animal Crossing: New Horizons, Kirby Star Allies, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime, Fire Emblem: The Blazing Blade, Donkey Kong Country und vieles mehr.

Playlists erstellen und Soundtracks für Offline-Nutzung herunterladen

Kernfunktionen von Nintendo Music sind neben dem Streamen von Nintendo-Soundtracks auch eine Offline-Funktion, mit der man Musik herunterladen kann, wenn man über keine Internetverbindung verfügt, das Erstellen und Weitergeben von Wiedergabelisten, das Durchsuchen von Musik nach verschiedenen Kategorien und eine Längenanpassung von Tracks. Mit letzterem Feature kann man die Dauer des Tracks anpassen, um diesen beispielsweise beim Lernen oder Arbeiten im Hintergrund zu hören. Die Länge lässt sich auf 15, 30 oder 60 Minuten festlegen.

Nintendo verspricht, in Zukunft noch weitere Songs und Soundtracks zur eigenen App hinzuzufügen. Ich persönlich finde es schade, dass man den Weg über eine App gegangen ist, die leider nur wenigen Gaming-Fans zur Verfügung steht, da ein Nintendo-Account sowie eine Switch-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird. Es bleibt wohl leider nur ein Traum, dass die kultigen Soundtracks irgendwann ihren Weg zu Streamingdiensten wie Apple Music, Spotify und Co. finden werden.