Probleme bei Disney+ und Sonos: Nutzerzahlen sinken & 200 Angestellte entlassen

Auch wenn beispielsweise Apple im vergangenen Quartal gute Ergebnisse einfahren konnte, die wohl auch durch den Verkauf der iPhone 16-Modelle zustande gekommen sind, sieht es bei anderen Unternehmen aus den USA leider anders aus. Derzeit vermelden sowohl Disney+ als auch Sonos Probleme.

Disney+ verliert nach Preisanstieg 700.000 Abos

Laut den jüngst vorgestellten Quartalsergebnissen vom Videostreaming-Dienst Disney+ hat selbiger in den letzten Monaten 700.000 Nutzer und Nutzerinnen mit aktivem Abonnement verloren. Wie Disney berichtet, habe man nun 124,6 Millionen Disney+ Abos zu verzeichnen, was einen Verlust von 700.000 Abos im Vergleich zum letzten Quartal des Jahres 2024 bedeutet. Q1 2025 ist damit das erste Quartal seit dem Start des Streamingdienstes, in dem die Abo-Zahlen rückläufig sind.

Der Verlust ist darauf zurückzuführen, dass Disney+ im Oktober des vergangenen Jahres die Abopreise erhöht hat: So wurde das Standard-Abo von 8,99 auf 9,99 Euro erhöht, das Premium-Abo kostet fortan statt 11,99 nun 13,99 Euro. Der Preis für das Standard-Abo mit eingeblendeter Werbung blieb von den Preiserhöhungen ausgeschlossen. Ein weiterer Faktor, der den Abo-Schwund bei Disney+ begünstigt haben dürfte, ist das seit September des letzten Jahres vorangetriebene Vorgehen beim Account-Sharing, das nun nur noch Personen eines Haushalts das Teilen eines Disney+ Abos erlaubt.

Sonos entlässt nach App-Desaster 200 Angestellte

Auch bei Sonos läuft es nach den verkorksten App-Updates aus dem letzten Jahr alles andere als gut: Wie Bloomberg berichtet, hat das Unternehmen jetzt 200 Angestellte entlassen, „um die eigenen Produktteams zu straffen“. Nach der umfassenden Kritik an der überarbeiteten Sonos-App im vergangenen Sommer stellte Sonos die Entwicklung der eigenen Hardware sogar kurzzeitig ein, um sich voll und ganz auf die Optimierung der App zu konzentrieren.

Aufgrund dieses Desasters und zusätzlichen Hardware-Problemen beim 2024 veröffentlichten Sonos Ace-Kopfhörer brach der Umsatz des Unternehmens wenig überraschend im vierten Quartal des letzten Jahres um ganze 16 Prozent ein, und CEO Patrick Spence musste seinen Posten räumen. Unter Interims-CEO Tom Conrad gibt es nun Entlassungen, da „sich Sonos in zu vielen Schichten verstrickt hat, die die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung schwieriger gemacht haben, als es sein müsste“. In Zukunft wird es bei Sonos eine einfachere Organisation mit Gruppen für Hard- und Software, Qualität, Design und Betrieb geben, separate Gruppen für die verschiedenen Produktkategorien werden aufgelöst.