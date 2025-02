Safe Plate: Eat Secure: App hilft euch, eure Allergien in ausländischen Restaurants zu kommunizieren

In der App „Safe Plate: Eat Secure“ (App-Store-Link) könnt ihr eure Ernährungsbedürfnisse, Allergien und Unverträglichkeiten erfassen und in über 32 Sprachen übersetzen lassen und so Servicekräften in ausländischen Restaurants mitteilen, unter welchen Allergien und Co. ihr leidet. Mit diesem praktischen und sogar kostenlosen Reisebegleiter möchte euch der Entwickler ein sicheres Esserlebnis auch im Ausland ermöglichen.

In Safe Plate könnt ihr zunächst all eure Lebensmittelunverträglichkeiten eintragen und auch bestimmen, wie gefährlich eine bestimmte Zutat für euch ist, zum Beispiel „lebensbedrohlich“ oder „allergisch“.

Diese Eintragungen stehen dann sofort übersetzt in über 32 Sprachen zu verfügen. So könnt ihr dann Servicekräften in ausländischen Restaurants auf eurem Smartphone zeigen, unter welchen Unverträglichkeiten ihr leidet, sodass diese die Allergien und Co. an die Küche kommunizieren können. Die App funktioniert dabei auch offline, sodass ihr sie auch bequem ohne Internetverbindung nutzen könnt.

Mit dem kürzlich erschienenen Update möchte Entwickler Marc Westermann die Nutzung der App noch intuitiver machen und hat darum den Prozess zum Auffinden von Speisen vereinfacht. Nun könnt ihr direkt in der Sprache, die auf eurem iPhone eingestellt ist, nach Zutaten suchen.

Zudem hat Westermann an der Lesbarkeit des Textes der Übersetzungen gearbeitet und diese optimiert, damit Servicekräfte die Informationen klar erfassen können. Safe Plate könnt ihr kostenlos laden und auch nutzen. Ihr benötigt ein iPhone, auf dem mindestens iOS 17.5 läuft.