Sennheiser HD 505: Neuer Over-Ear-Kopfhörer für audiophile User

Der Audio-Hersteller Sennheiser ist bekannt für hervorragende Soundqualität und erfreut sich gerade unter audiophilen Personen großer Beliebtheit. Wie Sennheiser nun bekanntgegeben hat, macht sich ab sofort ein neues Kopfhörer-Modell, der Sennheiser HD 505, in die Verkaufsregale des Handels.

Der Sennheiser HD 505 klassifiziert sich als klassischer kabelgebundener Over-Ear-Kopfhörer, der für Personen entwickelt wurde, „die ihre Liebe zum Klang auf das nächste Performance-Niveau heben möchten“, so Sennheiser in der offiziellen Mitteilung zum Release des HD 505. „Mit seiner analytischen Abstimmung, präzisen Detailwiedergabe und langanhaltendem Tragekomfort bringt der HD 505 das unverwechselbare Sennheiser-Erlebnis in jedes Hör- und Gaming-Setup.“

Das Herzstück des Sennheiser HD 505 ist ein maßgefertigter 120-Ohm-Wandler in einer offenen Ohrmuschel, der in der eigenen Fabrik in Tullamore, Irland, hergestellt wird. Mit einem Frequenzgang von 12 bis 38.500 Hz und einem Klirrfaktor von weniger als 0,2 Prozent will der Kopfhörer „eine detailreiche und originalgetreue Musikwiedergabe“ bieten. Diese Kombination liefert eine harmonisch ausgewogene Klangsignatur mit kraftvollen Bässen, mühelosen Mitten und nicht ermüdenden Höhen.

Die angewinkelten Schallwandler bilden die dreieckige Anordnung eines Nahfeldlautsprechers nach und erzeugen so eine weitläufige Klangbühne. Auf diese Weise sollen Nutzer und Nutzerinnen „ihre Lieblingsmusik, -filme und -spiele erleben, als säßen sie in der ersten Reihe.“ Die kabelgebundenen Kopfhörer verfügen zudem über ein Open-Back Design ohne Rückreflexionen – für eine räumliche und immersive Klang-Reproduktion.

Zeitloses und modulares Design

Der HD 505 basiert auf dem bewährten Gehäuse der HD 500-Serie, das für seinen langanhaltenden Tragekomfort und sein geringes Gewicht geschätzt wird. Vom Kunstleder-Kopfbügel bis zu den Ohrmuschel-Abdeckungen aus Metallgewebe hat man auch bei den Details auf Langlebigkeit und ein dezentes Design Wert gelegt. Mit einem Gewicht von 237 Gramm bietet der HD 505 einen hohen Tragekomfort, so dass auch längere Hörsessions ein Genuss bleiben. Das Modell wird mit einem 1,8 m langen, abnehmbaren Kabel mit 3,5-mm-Stecker und 6,3-mm-Adapter geliefert. Damit kann er mit einer Vielzahl von Audioquellen wie Verstärkern, Soundkarten, Audio-Interfaces und A/V-Receivern verbunden werden.

Wie bei nahezu allen Kopfhörern der 500-Serie können eine Vielzahl von Kabeln und Ohrpolstern – in verschiedenen Längen, Anwendungen und Steckertypen – ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Durch dieses modulare Design kann der HD 505 im Laufe der Zeit an die sich ändernden Bedürfnisse der Träger und Trägerinnen angepasst werden, sei es durch den Anschluss einer symmetrischen Audioquelle oder das Hinzufügen eines In-Line-Mikrofons.

Der HD 505 ist ab sofort für eine UVP von 279,90 Euro in der Farbe Schwarz/Kupfer bei Amazon erhältlich. Optional gibt es einen Prime-Versand, mit dem der Kopfhörer gleich am folgenden Werktag ausgeliefert wird. Im Lieferumfang des HD 505 ist neben dem Kopfhörer selbst sowie einem 3,5 mm-Klinkenkabel auch ein Kordelzug-Beutel, zudem ist das Modell mit allen Zubehörkabeln aus der HD 500-Serie sowie mit symmetrischen und Mikrofonkabeln kompatibel. Auf der EU-Website von Sennheiser gibt es weitere Details zur Neuerscheinung.

