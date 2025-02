Flashes: Neuer Bluesky-Client ermöglicht Instagram-ähnliches Erlebnis

In den letzten Wochen und Monaten hat eine regelrechte Massenabwanderung von Facebook, Instagram und X in Richtung Bluesky stattgefunden. Beim letztgenannten Kurzmitteilungdienst wurde erst kürzlich die 30 Millionen-Nutzer-Marke überschritten. Und wie es schon so häufig der Fall war, wachsen mit gestiegenen Nutzerzahlen auch die verfügbaren Anwendungen für die sozialen Netzwerke.

Vor etwa einem halben Jahr haben wir euch mit Skeets for Bluesky (App Store-Link) bereits einen Drittanbieter-Client für die X-Alternative vorgestellt, die aus der Feder des deutschen Indie-Entwicklers Sebastian Vogelsang aus Berlin stammt. Selbiger Entwickler hat nun ein neues Bluesky-Projekt in Angriff genommen, das voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen auch offiziell im deutschen App Store erscheinen wird: Flashes.

Flashes ist im Grunde genommen ein weiterer Bluesky-Client, konzentriert sich aber auf fotografische Inhalte im Kurznachrichtendienst. Das Layout von Bluesky erinnert mit Flashes daher stark an Bilder- und Videonetzwerke wie Instagram und das föderierte PixelFed, und hält eine Timeline mit bildschirmfüllenden Fotobeiträgen der gefolgten Nutzer und Nutzerinnen samt kleiner Beschreibungen bereit.

Schon in der jetzigen TestFlight-Version von Flashes hält die App einige Funktionen bereit, die man von Bluesky selbst kennt: Das Durchblättern des eigenen Follower-Feeds oder abonnierter Feeds, eine Suche nach Usern, Feeds, Hashtags und mehr, die Anzeige von aktuellen Trends, Benachrichtigungen und dem eigenen Nutzerprofil, und auch das Erstellen von eigenen Bluesky-Posts.

Besonders das Verfassen von eigenen Beiträgen erinnert mit der Einbindung von zahlreichen Foto-Filtern sehr an Metas Instagram-Plattform. Neben den Filtern kann auch ein ALT-Text hinzugefügt, die Sprache(n) festgelegt sowie entschieden werden, wer auf den Beitrag antworten kann. Scrollt man durch den Feed, können Beiträge über kleine Symbole unterhalb des Bild-Inhalts geliked, geteilt und auch kommentiert werden – genauso, wie man es auch von anderen Bild-Plattformen kennt.

Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die Feed-Ansicht

Der Entwickler hält darüber hinaus auch noch weitere Feed-Funktionen bereit, um die Darstellung weiter zu optimieren. So ist es beispielsweise mit Flashes möglich, sich wiederholende Beiträge auszublenden, egal, ob sie mehrfach von Personen, denen man folgt, erneut geteilt worden sind. Auch können Reposts und zitierte Beiträge ganz aus dem Feed ausgeblendet werden, und es kann festgelegt werden, wie viele Likes ein Beitrag benötigt, damit er im Feed angezeigt wird.

Flashes ist daher eine empfehlenswerte App für alle, die zu Bluesky gewechselt sind oder den Kurznachrichtendienst nutzen, aber ein eher bildlastigeres Layout, wie man es von Instagram oder PixelFed kennt, bevorzugen. Die Anwendung steht in einem Hell- und Dunkelmodus in deutscher Sprache bereit und benötigt etwa 190 MB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone. Ein mögliches Monetarisierungsmodell ist noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass es ähnlich wie bei der „Skeets“-App des gleichen Entwicklers auch ein moderates Abo-Modell geben könnte.

Im öffentlich einsehbaren Bluesky-Profil von Flashes kann man die aktuelle Arbeit an der App weiter verfolgen. Hier wird auch angekündigt, wenn es neue TestFlight-Plätze oder Updates für die Betaversion der App gibt. Wer kein Bluesky verwendet, kann sich auch in ein Google-Formular eintragen, um auf dem Laufenden gehalten zu werden.