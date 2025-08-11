Instagram mit neuen Funktionen: Standort in Reels mit Freunden auf der Karte teilen

Das Entwicklerteam des sozialen Netzwerks Instagram (App Store-Link) hat in einem Blogbeitrag einige neue Features vorgestellt, mit denen man sich noch besser und bequemer mit Freunden und Freundinnen auf der Plattform verbinden kann. „Mit Reposts, der Karte und dem Tab ‚Freunde‘ in Reels ist es jetzt für dich und deine Freunde noch einfacher, über die Inhalte, die ihr auf Instagram mögt, in Kontakt zu bleiben“, erklärt das Instagram-Team dazu.

Mit dem Feature Reposts kann man öffentliche Reels und Feed-Beiträge posten und auf diese Weise die eigenen Interessen ganz einfach mit dem Freundeskreis teilen. Reposts werden in den Feeds des Freundeskreises und der Follower empfohlen und auch in einem separaten Tab im eigenen Profil angezeigt, so dass man jederzeit auf veröffentlichte Reposts zurückgreifen kann. Um ein Reel oder einen Beitrag zu reposten, tippt man einfach auf das Reposten-Symbol. Man kann dem Repost auch eine Notiz hinzufügen, indem man in die Gedankenblase auf dem Bildschirm tippt und „Speichern“ auswählt.

Mit dem Freundeskreis über die Instagram-Karte verbinden

Mit der in Instagram integrierten Kartenansicht kann man immer auf dem Laufenden bleiben, was bei Freunden und Freundinnen los ist. User können sich dafür entscheiden, den letzten Standort mit ausgewählten Personen zu teilen, und diese Funktion jederzeit deaktivieren. Man kann auch die Karte öffnen, um zu sehen, was der Freundeskreis und Lieblings-Creators von coolen Plätzen posten. Das Teilen des eigenen Standorts ist deaktiviert, bis man es aktiviert. Laut Angaben des Instagram-Teams findet man die Karte oben in im DM-Postfach. Das Feature wird ab heute in den USA eingeführt und ist bald auch weltweit verfügbar.

Darüber hinaus führt Instagram mit „Freunde“ einen neuen Tab in Reels ein, in dem man öffentliche Inhalte sehen kann, mit denen die Freunde und Freundinnen interagiert haben, oder Empfehlungen aus Blends, die man gestartet hat – und ganz einfach Unterhaltungen darüber beginnen kann. „Freunde“ zeigen, welche Reels die Menschen, die einem am wichtigsten sind, erstellen und mit denen sie sich beschäftigen. Das Entwicklerteam hat den „Freunde“-Tab bereits früher in diesem Jahr eingeführt und gibt nun den weltweiten Rollout bekannt.

Um auf den Tab „Freunde“ zuzugreifen, tippt man oben in Reels auf den Tab „Freunde“. Um wieder zum normalen Reels-Feed zurückzukehren, tippt man einfach auf den „Reels“-Tab. Man führt außerdem Kontrollfunktionen für die Anzeige im Tab „Freunde“ ein, darunter Kontrollfunktionen zum Ausblenden der eigenen „Gefällt mir“-Angaben und Kommentare zu Reels, ebenso zum Stummschalten der Aktivitäts-Bubbles bestimmter Personen, denen man folgt.

Instagram steht nach wie vor kostenlos im deutschen App Store für das iPhone zum Download bereit. Die Social Media-Plattform erfordert zur Installation mindestens iOS 15.1 oder neuer sowie 471 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Das UI ist in deutscher Sprache verfügbar, die Finanzierung der zu Meta gehörenden Plattform erfolgt über eingeblendete Werbung.