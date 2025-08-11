Logi Options+: „Actions Ring“ jetzt auch mit MX-Tastaturen und -Mäusen nutzbar

Das Unternehmen Logitech ist auch bei uns im Blog schon zahlreich Bestandteil unserer Berichterstattung gewesen. Der Hersteller ist vor allem bekannt für Peripherie-Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Webcams und mehr. Über die hauseigene Software Logi Options+, die auch als Desktop-Anwendung kostenlos für macOS 12.0 oder neuer bezogen werden kann, lassen sich unterstützte Geräte noch weiter personalisieren.

„Das Ziel: Produktiver sein mit weniger Mühe. Wie Sie es erreichen, bleibt Ihnen überlassen. Mit der Logi Options+ App können Sie alle Ihre unterstützten Geräte anpassen, einschließlich Mäuse, Tastaturen, Leuchten, Webcams, Touchpads, Präsentationsfernbedienungen und MX Creative Console. Erledigen Sie mehr mit der benutzerfreundlichen Options+ App.“

Mit diesen Worten beschreibt Logitech die Anwendung. Bislang war ein besonderes Feature der Logi Options+ App allerdings nicht mit allen Geräten des Herstellers kompatibel: Der sogenannte „Actions Ring“ blieb den Nutzern und Nutzerinnen der MX Creative Console vorbehalten. Dies ändert sich nun mit dem neuesten Update für Logitech Options+, das die Software auf Version 1.93 anhebt: Das Actions Ring-Feature ist nun auch mit allen MX- Tastaturen und MX-Mäusen des Unternehmens nutzbar.

Integration der Easy Switch-Funktion für nahtlosen Geräte-Wechsel

Der Actions Ring in Logi Options+ ist ein anpassbares Onscreen-Overlay, mit dem sich die Adobe Creative Cloud sowie Tools, Filter, häufig genutzte Funktionen, Tastenkombinationen, Systembefehle, Anpassungen und mehr von anderen Apps per Drag & Drop direkt auf den Ring ziehen lässt, so dass man jedes benötigte Tool direkt mit der Spitze des Mauszeigers verwenden kann.

Eines der Kernfeatures des Actions Rings ist die Integration der Easy-Switch-Funktion. Damit soll man nahtlos zwischen bis zu drei gekoppelten Rechnern wechseln können, ohne den manuellen Umschalter einer Logitech-Maus auf der Unterseite des Geräts betätigen zu müssen. Diese Funktion hatten sich viele Nutzer und Nutzerinnen gewünscht, die diese nun in den Einstellungen von Logi Options+ für den Actions Ring konfigurieren und einem Gerät zuordnen können.

Abschließend wichtig zu wissen: Logi Options+ ist eine reine Desktop-App, die sich nicht auf iPads oder anderen mobilen Geräten mit nicht unterstützten Systemen verwenden lässt. Dort hat man die verbundene MX-Maus des Herstellers noch immer mit dem manuellen Schalter zu verwenden. Ebenfalls mit v1.93 von Logi Options+ umgesetzt wurde eine Unterstützung für das Craft Keyboard des Herstellers sowie die Einstellung des Supports für Apples Betriebssystem macOS Monterey. Wer letzteres macOS noch verwendet, bekommt keine weiteren Updates und verbleibt auf der aktuellen Programmversion.