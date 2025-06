Ultra-schlanke MagSafe-Powerbank heute für nur 19,97 Euro

Gerade unterwegs ist eine magnetische Powerbank schon eine feine Sache. Man muss sich nicht extra um ein Kabel kümmern und bekommt zumindest ein bisschen „Notstrom“ als Reserve. Hier geht es auch nicht unbedingt darum das iPhone so schnell wie möglich wieder komplett voll aufzuladen. Sondern viel mehr darum, die Laufzeit unkompliziert und ohne große Einschränkungen zu verlängern.

Und das geht natürlich nicht mit einem dicken Brocken. Genau aus diesem Grund ist die neue magnetische Powerbank von Lisen nur 0,8 Zentimeter dick. Damit ist sie ungefähr so dünn wie euer iPhone. Auch das Gewicht ist mit nur 123 Gramm erstaunlich gering.

Die Lisen Powerbank liefert 5.000 mAh, wobei ein Teil der Kapazität natürlich beim drahtlosen Ladevorgang verloren geht. Ebenfalls zu beachten ist, dass die Ladeleistung nur auf Qi-Niveau liegt, das sind 7,5 Watt. Wenn man kurzzeitig mehr Leistung benötigt, kann man den USB-C-Port der Powerbank für 18 Watt Leistung nutzen.

Am Ende des Tages ist es aber vor allem der Preis, der dieses Produkt spannend macht. Wenn ihr die Coupons auf der Produktseite ignoriert und stattdessen den Gutschein RZH3QQXI an der Kasse einlöst, erhaltet ihr 46 Prozent Rabatt. So landet ihr bei einem Endpreis von starken 19,97 Euro (Amazon-Link).

