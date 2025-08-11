SwitchBot: Neue Stehlampe mit Matter-Support und 20 Prozent Rabatt

Der Smart-Home-Ausstatter SwitchBot hat eine neue smarte LED-Stehlampe veröffentlicht, die mit Matter-Support ausgestattet ist und zum Produktstart 20 Prozent günstiger bei Amazon erhältlich ist. Dank Matter kann die dimmbare Leuchte bequem in alle Home-Assistenten integriert werden und per Sprachsteuerung über Apple Home, Alexa und Co. gesteuert werden.

Die LED-Stehlampe misst 20 x 20 x 135 Zentimeter und lässt sich sowohl waagerecht als indirekte Lichtquelle als auch senkrecht als klassische Stehleuchte platzieren. An- und ausschalten sowie dimmen könnt ihr die Leuchte unter anderem per Sprachsteuerung, SwitchBot-App oder mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung.

SwitchBot Stehlampe bietet drei Lichtquellen

Die Leuchte kommt mit drei separaten LED-Lichtquellen (RGB, CW, WW), die eine Anpassung der Helligkeit (bis zu 1200 lm) und der Farbtemperatur (2700 K bis 6500 K) ermöglichen. 16 Millionen Farben lassen sich auswählen. Ihr könnt die Leuchte also sowohl als Lichtquelle für farbiges als auch für weißes Licht nutzen.

Wie fast jede smarte Leuchte verfügt auch die SwitchBot-Stehlampe über voreingestellte Szenen, die für passende Beleuchtung je nach Situation sorgen sollen. Ihr könnt aber natürlich auch eigene Szenen konfigurieren. Eine Musiksynchronisationsfunktion ist ebenfalls an Bord.

Wer andere SwitchBot-Produkte im Einsatz hat und etwa über den SwitchBot Motion Sensor verfügt, kann die Leuchte nahtlos in das System integrieren und so konfigurieren, dass sie sich einschaltet, sobald der Bewegungsmelder ausgelöst wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die Leuchte ist ab sofort bei Amazon bestellbar. Regulär kostet sie 84,99 Euro. Wenn ihr auf der Produktseite den 20-Prozent-Coupon aktiviert, bekommt ihr sie zum Produktstart für 67,99 Euro. Aktuell ist nur eine schwarze Variante verfügbar.