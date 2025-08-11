Mova S2: Neuer Akku-Staubsauger mit klappbarem Stiel und 60 Minuten Laufzeit

Mova bringt mit dem Mova S2 einen neuen kabellosen Staubsauger auf den Markt, der starke Leistung zu einem fairen Preis verspricht. Er kombiniert eine hohe Saugleistung, lange Laufzeit und praktische Extras. Ab sofort ist der Mova S2 bei MediaMarkt und Saturn erhältlich.

Im Inneren arbeitet ein bürstenloser 460-Watt-Motor, der 150 AirWatt beziehungsweise bis zu 25.000 Pa Saugleistung bringt. Damit holt der S2 feinen Staub aus Teppichen, Tierhaare aus Sofas und Schmutz von Hartböden.

Klappbarer Stiel sorgt für mehr Flexibilität und weniger Platzbedarf

Mit nur 1,59 Kilogramm ist der Mova S2 angenehm leicht. Dank des um 90-Grad klappbaren Stiels passt er selbst in kleine Abstellkammern und erreicht auch Stellen, an die man sonst nur schwer kommt – etwa unter Betten oder Sofas.

Die Hauptbürste ist mit einer speziellen Anti-Verhedderungs-Technik ausgestattet. Eine gezahnte Kammstruktur verhindert, dass sich lange Haare oder Tierhaare um die Bürste wickeln. Mit einer Akkuladung hält der Mova S2 bis zu 60 Minuten durch, genug, um bis zu 150 Quadratmeter am Stück zu reinigen. Der Akku ist herausnehmbar und kann bei Bedarf einfach gegen einen Ersatzakku getauscht werden.

Das fünfstufige Filtersystem in Kombination mit der 10-Kegel-Zyklon-Technologie filtert über 99,9 Prozent der Partikel aus der Luft. Feiner Staub bleibt im Behälter, die Saugleistung bleibt konstant hoch.

Mova S2 bietet zahlreiche Aufsätze für jede Situation

Im Lieferumfang sind gleich mehrere praktische Aufsätze dabei:

Beleuchtete Bodenbürste für Teppiche und Hartböden, mit Anti-Verhedderung.

Elektrische Mini-Bürste: Ideal für Tierhaare und Staub auf Möbeln oder Betten.

2-in-1-Fugendüse für enge Ecken und Fugen.

Klappbarer Stiel zur einfachen Reinigung unter niedrigen Möbeln.

Verfügbarkeit und Start-Angebot

Der Mova S2 kostet regulär 199 Euro. Vom 11. bis 24. August gibt es ihn bei MediaMarkt und Saturn zum Aktionspreis von nur 179 Euro.