Erst kürzlich sorgte der bekannte schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify für Schlagzeilen, als man eine erneute Preiserhöhung bekannt gab. Kurz darauf folgte eine Ankündigung eines neuen Features namens „Mix-Modus“ für die Premium-Kundschaft. Nun meldet sich Spotify erneut mit neuen Features, die besonders für Instagram-User interessant sein dürften.

Wie der Musikstreaming-Service im eigenen Newsroom berichtet, hat man gleich zwei neue Funktionen eingerichtet, die die Integration vom sozialen Netzwerk Instagram in Spotify noch weiter vertiefen sollen. „Spotify macht es einfacher denn je, über die Songs, die du liebst, mit deinen Freunden auf Instagram in Kontakt zu treten“, so das Spotify-Team.

Spotify stellt in dem Newsroom-Artikel zwei neue Instagram-Integrationen vor: Audio-Vorschauen in Instagram-Stories und Musik-Sharing in Echtzeit in Instagram Notes. Beide Funktionen sollen das Entdecken und Teilen verbessern und es den Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, ihre Lieblingssongs auf neue Art und Weise nahtlos in soziale Netzwerke zu integrieren.

Audio-Vorschau in Stories

Beim Posten von Musiktiteln in Instagram-Stories wird nun eine Audio-Vorschau angezeigt: Beim Teilen von Songs in Stories wird nun automatisch ein kurzer Audio-Clip hinzugefügt. Follower können die Vorschau direkt in der Story anhören und auf den Musik-Sticker tippen, um den vollständigen Titel in Spotify zu öffnen. Durch Tippen auf den Songtitel wird auch die Audio-Seite von Instagram geöffnet, auf der User verwandte Reels sehen oder den Titel in ihrer Spotify-Playlist „Lieblingssongs“ speichern können.

Musik-Sharing in Echtzeit in Instagram Notes

Instagram Notes unterstützt jetzt Live-Song-Updates von Spotify. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Notiz automatisch aktualisiert und zeigt den aktuell abgespielten Titel oder den nächsten Titel innerhalb von 30 Minuten an. Freunde und Freundinnen können direkt antworten oder den Song in ihrer Bibliothek speichern. Eine neue Freigabeoption in Spotify erleichtert es zudem, jeden Titel direkt in Notes zu posten.

Diese beiden neuen Funktionen sind jetzt weltweit für Spotify- und Instagram-User auf iOS- und Android-Geräten verfügbar. Spotify (App Store-Link) kann weiterhin als App für iPhone, iPad und das Apple TV, ebenso wie als Anwendung für macOS geladen und in der Basisversion kostenlos verwendet werden. Das Premium-Abo kostet ab 6,99 Euro/Monat für Studierende, der Standardpreis für ein Einzelabo liegt bei 12,99 Euro/Monat.