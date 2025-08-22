Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich eine Folge der bekannten US-amerikanischen Cartoon-Serie South Park gesehen habe. Vielleicht sollte ich jetzt erneut einschalten, denn in der neuesten Folge mit dem Titel „Sickofancy“ hat nicht nur US-Präsident Donald Trump einen Auftritt, sondern auch Apple-CEO Tim Cook.

Die South Park-Folge nimmt Bezug auf Cooks kürzlichen Besuch beim US-Präsidenten im Weißen Haus in Washington, D.C., bei dem der Apple-Chef Donald Trump ein Geschenk in Form einer aus Glas und Gold bestehenden Apple-Plakette überreichte. Auch wir berichteten darüber.

Auch bei South Park bringt der Fake-Cook ein ähnliches Geschenk mit ins Weiße Haus und überreicht es dem US-Präsidenten mit den Worten: „Herr Präsident, Ihre Ideen für die Technologiebranche sind so innovativ, und Sie haben definitiv keinen kleinen Penis. Bitte nehmen Sie dieses Geschenk im Namen von Apple entgegen.“

Apple investiert 600 Milliarden USD in US-Fertigung

In der South Park-Folge nimmt Trump das Geschenk Cooks daraufhin mit ins Bett, in dem schon der Teufel liegt und erklärt, „Ein weiterer toller Tag, an dem ich Geschenke bekomme. Schau mal, was mir dieser blöde Tech-CEO geschenkt hat.“ Im Anschluss schlägt er dem Teufel vor, etwas Unanständiges mit Cooks Geschenk zu machen. Tim Cook war dabei nur eine von mehreren bekannten Persönlichkeiten, die Trump in der South Park-Folge mit wertvollen Geschenken beschenkten, auch Meta-CEO Mark Zuckerberg wird gezeigt, der beim Besuch bei Trump eine Meta-AR-Brille in den Händen hält.

Der Grund für den richtigen Besuch im Weißen Haus Cook war die Bekanntgabe von Apples Plänen, in den nächsten vier Jahren zusätzlich 100 Milliarden US-Dollar in die US-Fertigung zu investieren. Dadurch würden sich die Gesamtinvestitionen von Apple auf 600 Milliarden USD belaufen. Tim Cook wurde nach seinem Besuch bei Trump in sozialen Netzwerken und Nachrichten für seine Unterwürfigkeit verhöhnt, kann aber den Auftritt im Weißen Haus durchaus als Erfolg für Apple verbuchen: Das Unternehmen bleibt weitgehend von den hohen Zöllen auf Halbleiter verschont.