Apples Smart Home Hub soll noch lange nicht fertig sein

Abgesehen von Gerüchten gibt es bisher noch überhaupt nichts Handfestes rund um das künftige Smart Home Produkt von Apple. Ein HomePod mit Bildschirm, ein günstiges Tablet mit Ständer und Wandhalterung – irgendwie so etwas soll Apple auf den Markt bringen. Vor allem Mark Gurman hat uns immer wieder mit Informationen versorgt und einen Start im März in Aussicht gestellt. Doch damit wird es wohl nichts.

„Apple arbeitet nicht mehr an einem Auto, und eine echte AR-Brille ist wahrscheinlich noch drei bis fünf Jahre entfernt“, hat Mark Gurman am Wochenende in seinem Newsletter geschrieben. Und dann: „Obwohl Apple die Smart-Home-Technologie verfolgt, ist sein erster großer Schritt in diesem Segment – ein Hub, der als Kontrollzentrum dienen kann – noch Monate von der Auslieferung entfernt.“

Nun schießt sich die Gerüchteküche darauf ein, dass das neue Apple-Gerät zusammen mit iOS 18.4 im April starten könnte – immerhin gibt es dann auch eine ganze Ladung neuer Features für Apple Intelligence. Ob das aber wirklich etwas wird? Für uns gehört eine solche quasi komplett neue Produktkategorie schon fast auf eine Keynote. Es bleibt also weiter spannend…

Foto: MacRurmos.