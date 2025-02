Neues Mac-Bundle mit 40 Premium-Apps: Ihr könnt selbst wählen

Bei Bundlehunt ist das New-Year-Bundle live gegangen, bei dem ihr 40 Premium-Apps günstiger kaufen könnt. Allerdings müsst ihr nicht das ganze Bundle kaufen, sondern könnt selbst entscheiden, welche Apps ihr wirklich benötigt. Und wir haben da für euch ein paar Empfehlungen, denn das Bundle hält eine Handvoll richtig toller Apps bereit.

Busycontacts : Insofern ihr besonders viele Kontakte pflegt, könnt ihr mit Busycontacts den nächsten Schritt machen. Unter anderem könnt ihr deutlich mehr Informationen eintragen, zudem ist die App nahtlos mit dem Kalender Busycal verbunden, der auch günstiger angeboten wird. 49,99 USD → 6,99 USD.

Busycal : In einem modernen Gewand gibt es eine Kalender-App für den Mac, die mit zusätzlichen Funktionen aufwartet. Unter anderem gibt es anpassbare Kalenderansichten, ein Aufgaben-Management, Wetter, Mondphasen, den Zugriff über die Menüleiste und mehr. 49,99 USD → 6,99 USD.

Commander One Pro : Hier handelt es sich um einen Dateimanager mit integriertem FTP-Client. Das FTP-Programm für den Mac bietet eine intuitive und freundliche Benutzeroberfläche, eine saubere Integration mit Cloud-Speicherdiensten, Unterstützung für verschiedene Protokolle und vieles mehr. 29,99 USD → 6 USD.

TextSniper : Mit der Mac-App TextSniper kann man jeglichen Text abfotografieren und in editierbaren Text umwandeln. Das ganze wird über einen Screenshot realisiert, die Texterkennung erfolgt binnen weniger Sekunden. 7,99 USD → 2,50 USD.

DisplayBuddy : Das kleine, aber feine Mac-Tool DisplayBuddy richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die ein externes Display angeschlossen haben. In der Menüleiste kann man dann nämlich ganz einfach die Helligkeit, den Kontrast und die Lautstärke steuern. Ebenso könnt ihr Tastaturkurzbefehle anlegen und auch mehrere Displays gleichzeitig oder separat ansteuern. 18,99 USD → 5 USD.

hier alle Apps entdecken

Ihr könnt euch euer eigenes Bundle zusammenstellen und bezahlt an der Kasse nur die reduzierten Preise. Solltet ihr mehr als 30 USD investieren, gibt es noch einmal einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von 3 USD. Die Bezahlung ist bequem mit Apple Pay oder PayPal möglich, optional könnt ihr auch per Kreditkarte bezahlen. Eine kleine Servicegebühr in Höhe von knapp 3 USD kommt bei jeder Bestellung noch dazu.