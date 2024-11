Total War – EMPIRE: Neues Strategiespiel ab sofort im App Store erhältlich

Ende Oktober haben wir bereits über die Möglichkeit der Vorbestellung vom neuen Premium-Strategiespiel Total War: EMPIRE (App Store-Link) berichtet. Nun ist das vom Publisher Feral Interactive in den App Store gebrachte mobile Spiel für iPhones und iPads auch offiziell erschienen und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Die iOS- und iPadOS-Variante von Total War: EMPIRE ist trotz des komplexen Gameplays komplett an Touchscreen-Displays angepasst und steht erfreulicherweise als Einmalkauf zum Preis von 15,99 Euro im App Store bereit. Vorab sollte man sich die Hard- und Software-Voraussetzungen genau ansehen: Feral Interactive empfiehlt iOS 17.0 oder neuer sowie 12 GB an freiem Speicherplatz. Die App ist ab einem iPhone XR, einem iPhone SE der zweiten Generation, ab dem iPad mini der 5. Generation (2019), dem iPad Air der 3. Generation (2019), dem iPad der 8. Generation (2020) und dem iPad Pro der 2. Generation (2017) nutzbar. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Neuerscheinung bereits zum Start verfügbar.

Wie schon in der Desktop-Variante von Total War: EMPIRE übernimmt der Spieler bzw. die Spielerin im Setting des 18. Jahrhunderts die Kontrolle über eine von insgesamt elf Fraktionen, die es zu wirtschaftlicher und militärischer Vorherrschaft zu führen gilt. „Führt Großmächte in einem Wettlauf um die Vorherrschaft – von Europa bis Indien und Amerika“, berichtet Feral Interactive. „Befehligt riesige Flotten und Armeen in einer Ära des rasanten wissenschaftlichen Fortschritts, globaler Konflikte und bedeutender politischer Veränderungen.“ Das sind die Kernfunktionen des Spiels:

Entwickelt eine von elf Fraktionen zu einer militärischen und wirtschaftlichen Supermacht. Dominiert das Schlachtfeld: Meistert die Kriegsführung mit Schießpulver in überwältigenden 3D-Schlachten, die durch taktisches Genie und technologische Überlegenheit entschieden werden.

Manövriert Eure Rivalen in spektakulären Seeschlachten aus – wo Windrichtung, Gerissenheit und eine gut getimte Breitseite entscheidend sein können. Meistert den Globus: Nutzt Staatskunst und List, um Euch Gebiete und lukrative Handelswege zu sichern.

Entwickelt neue Technologien, um die industrielle Expansion und die militärische Stärke voranzutreiben. Steuert die Handlung: Schmiedet Euer Imperium mit intuitiver Touchscreen-Steuerung oder einer iPadOS-kompatiblen Maus und Tastatur.

Laut des Entwicklerteams wurde bei Total War: EMPIRE ein besonderer Fokus auf die umfassenden Seeschlachten gelegt, die möglichst authentisch dargestellt werden sollen. Sie ergänzen die klassischen Kampfaktionen zu Lande, die ebenfalls in für Strategiespiele dieser Art typischen rundenbasierter Manier absolviert werden. Wer das Spiel auf dem iPad angeht, kann auch mit extern verbundener Maus und Tastatur spielen.

Trotz kleineren Anpassungen, um dem Touchscreen gerecht zu werden, bekommen Fans von komplexen Strategiespielen mit Total War: EMPIRE ein neues Flaggschiff-Game dieses Genres präsentiert – und das sogar zu einem vergleichsweise günstigen Einmalkauf ohne Abos, Werbung oder weitere In-App-Käufe von 15,99 Euro. Wer noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung bekommen möchte, kann sich auf der offiziellen Website zum Spiel umsehen oder das unten eingebundene YouTube-Video ansehen.