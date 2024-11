Blueair Pure Mini Max: Neuer, kompakter Luftfilter für kleine Räume im Test

Heute stelle ich euch einen kleinen, aber leistungsstarken Luftfilter aus dem Hause Blueair vor, den ich in den letzten Tagen einem ausführlichen Praxistest unterziehen konnte. Der Blueair Pure Mini Max (Amazon-Link) eignet sich besonders für kleine Räume und verfügt über drei Reinigungsstufen. Aktuell erhaltet ihr den Luftfilter im Amazon-Black-Friday-Sale für 56 Euro, statt 79 Euro.

Der Blueair Pure Mini Max ist mit seinen 17,3 x 17,3 x 29 cm und seinen gerade mal 1,3 kg ein Leichtgewicht unter den Luftreinigern und damit sehr gut für die Platzierung auf dem Schreibtisch, Nachttisch oder Kommoden und Regalen geeignet. Das moderne, weiß-graue Design des Filters sorgt dabei dafür, dass der Filter nicht als unangenehmer Blickfänger auffällt.

Der Blueair Pure Mini Max ist mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der Herstellerangaben zufolge 99,97 % der Luftpartikel bis zu 0,1 µm, wie Pollen, Staub, Tierhaare, Schimmel, Rauch, Chemikalien, Bakterien und Viren sowie Kochgerüche zuverlässig filtern kann. Dabei ist der kleine Filter für Raumgrößen bis 40 Quadratmetern geeignet.

Im Praxistest hat sich die Leistungsstärke des Filters bestätigt. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Filter den unangenehmen Rauchgeruch, der vom Kamin meiner Nachbarn regelmäßig in meine Wohnung zieht, gefiltert. Auch mein Wäschezimmer, in dem ich meine Wäsche trockne, konnte der Filter schnell vom Wäschegeruch befreien und für deutlich frischere Luft sorgen. Dabei habe ich das Gerät sogar nur auf Stufe 2 der der drei verfügbaren Stufen betreiben müssen.

Den Filter in Betrieb zu nehmen, ist denkbar einfach: Packt das Gerät aus und schließt es im gewünschten Raum an den Storm an. Fertig. Auf dem Display findet ihr zwei Tasten: eine Taste zum An- und Ausschalten und eine Taste zur Regulierung der Filtergeschwindigkeit. Wie gesagt, könnt ihr hier zwischen drei Stufen wählen. In Stufe 1 ist der Filter dabei auch kaum zu hören. In Stufe zwei und drei macht das Gerät aber deutlich mehr Lärm. Im Betrieb in Stufe 2 lässt sich aber trotzdem noch halbwegs konzentriert arbeiten. Der Filter verfügt zudem über eine Kindersicherung, was ich, als Mutter einer Dreijährigen, sehr zu schätzen weiß.

Die gewählte Filterstufe wird jeweils über eine kleine Leuchte angezeigt, die kurz aufblinkt und dann automatisch abblendet. Das finde ich angenehm, da der Filter so nicht die ganze Zeit Licht absondert. Allerdings können Bildschirmanzeigen bei Luftfiltern ja auch hilfreich sein. Mein deutlich größerer Philips-Luftreiniger und -Luftbefeuchter verfügt etwa über eine kleine, aber aussagekräftige Bildschirmanzeige, auf der ich jederzeit die aktuelle Luftfeuchtigkeit und auch den Grad der Luftverschmutzung ablesen kann. Auf Grundlage der Anzeige entscheide ich häufiger, wie lang ich den Filter noch in Betrieb lasse. Dass der Blueair Pure Mini Max über kein Display verfügt, stellt für mich aber keinen Grund da, den Filter nicht weiterzuempfehlen.

Keine WiFi-Konnektivität an Bord

Was mich ebenfalls nicht stört, ist, dass der Blueair Pure Mini Max ohne WiFi-Konnektivität kommt. Ihr könnt ihn also nicht in euer Smart Home integrieren und auch nicht per App steuern. In meinem Fall überwiegt aber die Leistungsfähigkeit des kleinen Filters bei der Bewertung eines solchen Geräts und da kann der Blueair Pure Mini Max definitiv punkten.

Wer allerdings auf eine App-Steuerung nicht verzichten mag, kann sich für ein größeres Blueair-Modell entscheiden.

Der Blueair Pure Mini Max lässt sich zudem einfach auseinandernehmen, was einen Filterwechsel einfach macht. Außerdem kann man auch den Vorfilter abnehmen und ihn in der Waschmaschine reinigen. Bei Amazon könnt ihr euch für 19 bis 20 Euro zusätzlich auch einen Vorfilter in einer anderen Farbe als grau bestellen, etwa beige oder moosgrün. Ein neuer Filter ist für rund 32 Euro bei Amazon erhältlich. Über einen anstehenden Filterwechsel informiert euch das Gerät per Anzeige.

Aktuell im Angebot bei Amazon

Den Blueair Pure Mini Max bekommt ihr aktuell im Amazon-Black-Friday-Angebot für 56 Euro. Regulär kostet der Luftreiniger dort 79 Euro. Gerade mit Blick auf den Angebotspreis könnt ihr ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis erwarten, wenn ihr euch für den Blueair Pure Mini Max entscheidet.

