Downit!: Neues Indie-Strategie-Spiel fürs iPhone im Test

Heute stelle ich euch ein kleines 2D-Strategie-Spiel für das iPhone vor, das aus der Feder des Indie-Entwicklers Mauro Reyes stammt. In Downit! (App-Store-Link) müsst ihr eure Spielfigur immer tiefer in einen unterirdischen Kerker führen, indem wir auf jeder Ebene den dort versteckten Schlüssel einsammelt und zum dazugehörigen Schloss bringt. Dabei gilt es, Feinden und Fallen geschickt auszuweichen. Ich habe mit Downit! für euch angesehen.

Der Startscreen von Downit! ist bereits der direkte Einstieg in das kurzweilige Spiel. Dort seht ihr eure Spielfigur, einen Schlüssel, ein Schlüsselloch und eine Pflanze. Sammelt den Schlüssel ein, schließt das Schloss auf und runter geht es in den ersten Kerker. Dort müsst ihr euch dann zum nächste Schlüssel und anschließend zum dazugehörigen Schloss navigieren, um die nächste Ebene zu erreichen. Pro Ebene lauern dabei mehrere Feinde auf euch, die ihr umgehen oder aber besiegen könnt bzw. müsst.

Am stärken ist man mit der richtigen Waffe

Dazu sind in jedem Level auch diverse Schatztruhen versteckt, in denen unterschiedliche Waffen auf euch warten, wie etwa Bögen, Schwerter, Messer oder Hammer. Habt ihr eine Waffe eingesammelt, wird diese zu eurer gewählten Waffe, die oben rechts am Bildschirmrand angezeigt wird. Einen Wechsel zwischen Waffen könnt ihr allerdings nicht selbst initiieren. Denn die Waffen werden eben nur dadurch gewechselt, dass ihr die nächste Waffe aus einer Schatztruhe aufsammelt.

Das macht das Spiel auf jeden Fall komplexer, da sich unterschiedliche Feinde auch mit jeweils unterschiedlichen Waffen am besten besiegen lassen. Fledermäusen begegnet ihr zum Beispiel am besten mit einem Bogen, während sich menschliche Feinde auch gut im Nahkampf besiegen lassen.

Zusätzlich sind diverse Fallen im Spiel versteckt, die ihr ebenfalls umgehen müsst. Das ist allerdings recht simpel gemacht, da die Fallen in der Regel gut zu erkennen sind. Ihr dürft eben nur nicht durch sie hindurch laufen.

Die Steuerung von Downit! erfolgt über Wischbewegungen auf dem Screen. Dabei könnt ihr euch in alter 2D-Manier auch nur in die Richtungen oben, unten, links und rechts bewegen. Das Steuerungsmuster ist also sehr simpel, allerdings musste ich mich erst einmal ein bisschen daran gewöhnen, da das Spiel nicht immer gleich auf meine Aktion reagiert hat. Im Spielverlauf hat es allerdings besser geklappt.

Die Level selbst werden zunehmend komplexer und ihr müsst aufpassen, dass die Feinde euch nicht erwischen. Denn werdet ihr besiegt, müsst ihr leider komplett von vorne beginnen. Dieser Mechanismus dürfte das Spiel für manche noch interessanter machen, mir persönlich sind solche „Regeln“ aber manchmal zu nervig. Interessant dabei ist allerdings, dass die Level jeweils zufällig generiert werden. In Runde 1 sieht Level 1 somit anders aus als in Runde 2. Ihr müsst euch also pro Level dann einer völlig neuen Herausforderung stellen.

Kurzweilige Unterhaltung zu einem fairen Preis

Grafisch ist Downit! angenehm simpel gehalten und auch die Soundeffekte sind gut und unaufdringlich gelungen. Insgesamt hat Entwickler Mauro Reyes, der auf dem Startscreen als Ian Reyes auftaucht, ein kurzweiliges und zeitweise auch komplexes kleines Spiel geschaffen, das Fans des Genres gut unterhalten dürfte.

Downit! ist für einmalig faire 1,99 Euro im App Store erhältlich. Das Spiel läuft auf allen iPhones, auf denen mindestens iOS 8.0 installiert ist.