WhatsApp führt bis zu 60 Sekunden lange Video-Sofortnachrichten ein

Entweder man liebt oder man hasst sie: Sprachnachrichten. Dennoch sind Sprachnachrichten eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Kommunikation. Und WhatsApp führt jetzt eine neue Möglichkeit ein, nämlich die Video-Sofortnachrichten. Ihr könnt kurze, persönliche Videos direkt im Chat aufnehmen und teilen.

Eine Video-Sofortnachricht darf 60 Sekunden lang sein und erlaubt in Echtzeit auf Chats zu antworten und in Wort und Bild zu reagieren. „Wir möchten damit eine unterhaltsame Möglichkeit bieten, Momente zu teilen und das dank Video auch gleich mit den zugehörigen Emotionen. So kannst du zum Beispiel jemandem zum Geburtstag gratulieren, über einen Witz lachen oder gute Nachrichten überbringen.“, lässt WhatsApp wissen.

Für die Aufzeichnung einer Videonachricht muss man nur in den Videomodus wechseln und kann entweder mit gedrückter Video-Taste das Video aufzeichnen oder kann, wie bei Sprachnachrichten auch, die Taste einrasten lassen, um nicht ständig den Finger auf dem Display gedrückt halten zu müssen.

Die Einführung von Videonachrichten hat bereits begonnen. In den kommenden Wochen wird das Feature für alle verfügbar sein.