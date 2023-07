Hello Kitty Island Adventure neu auf Apple Arcade

Hello Kitty Island Adventure (App Store-Link) ist der Neuzugang bei Apple Arcade und kann auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac gespielt werden. Der Download ist 1,2 GB groß und unterstützt Gamecontroller. Natürlich begebt ihr euch mit der berühmten Katze Hello Kitty auf ein spannendes Inselabenteuer und könnt Geheimnisse lüften und die Welten entdecken.

Willkommen im großen Abenteuerpark, wo Freundschaft der Schlüssel zum Erfolg ist und das Abenteuer hinter jeder Ecke wartet! Begleite deine quirligen neuen Freunde durch eine wunderschöne Welt voller putziger Kreaturen, leckerem Essen und unzähliger Geheimnisse, die es zu erkunden gilt.

Stärke deine Bindung zu neuen und bekannten Gesichtern wie Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll und vielen weiteren, indem du herausfindest, was sie mögen und Abenteuer mit ihnen erlebst, damit ihr beste Freunde werdet. Stelle seltene Gegenstände her, löse uralte Rätsel und schmücke Hütten, um neue Besucher anzulocken und das perfekte Inselparadies zu erschaffen.