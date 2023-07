Gladgogo Powerbank bietet transparentes Gehäuse und 10.000 mAh

Die transparente MagSafe Powerbank von Momax ist bei euch sehr gut angekommen. Jetzt bin ich bei Amazon über die Powerbank von Gladgogo (Amazon-Link) gestolpert, die ebenfalls ein transparentes Design bietet und so einen Blick ins Innere gewährt. Der kleine Akku bietet 10.000 mAh, 1x USB-C für Input und Output, 2x USB-A sowie 1x MicroUSB (nur Input). Gut, auf MicroUSB könnten wir sicherlich alle verzichten, aber bei dieser Powerbank ist der altmodische Anschluss noch verbaut.

Die Besonderheit ist hier das durchsichtige Design, die Powerbank gibt es einmal in Grau und einmal in Gelb. Die gelbe Variante ist deutlich auffälliger, hier müsst ihr selbst entscheiden, was euren Geschmack trifft. iPhone und iPad können mit bis zu 20 Watt Power Delivery aufgeladen werden, insgesamt kann man über 1x USB-C und 2x USB-A bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen.

Das kleine LED Display auf der Oberseite zeigt die restliche Kapazität der Powerbank an. Mit 86 x 53 x 38 Millimeter und 200 Gramm ist der Akku kompakt und portabel. Die graue Variante kostet aktuell nur 24,99 Euro statt 29,99 Euro, die gelbe Version gibt es für 23,99 Euro.

