VanMoof: E-Shifter Kalibrierung per App, Upway mit neuem Reparatur-Service

VanMoof ist pleite, zumindest in den Niederlanden. Wie es mit dem E-Bike Anbieter weitergeht, steht noch in den Sternen. Zumindest heißt es, dass in Deutschland und weiteren Ländern alles normal weitergeht, obwohl der Verkauf von neuen Räder derzeit eingestellt ist. Gute Nachrichten gibt es jetzt aus dem App Store. Die VanMoof-App (App Store-Link) wurde aktualisiert und um eine wichtige Funktion ergänzt.

Ab sofort kann man den sogenannten E-Shifter per App kalibrieren, sollte dieser Probleme machen. „Das sollte die meisten Probleme mit dem E-Shifter beheben, ohne dein Fahrrad zur Reparatur bringen zu müssen. Du kannst die Funktion in der Info-Box zur Gangschaltung finden.“, lässt VanMoof dazu wissen. Die neue Funktion ist für das S5 und A5 verfügbar.

Auch neu

Es wurden neue Einstellungen für das neueste Firmware Update (1.4.) hinzugefügt. Du kannst jetzt Bremslicht und Blinker einschalten und die Animation vom Geschwindigkeits-Halo auswählen.

Startbildschirm Widgets. Du kannst jetzt den Akkustand oder deine letzten Fahrten in deinem Startbildschirm einsehen.

Kurzbefehle Unterstützung. Ein echt cooles Feature; Du kannst jetzt fast alle deine Fahrradeinstellungen mit der “Kurzbefehle” App automatisieren. Das erlaubt eine Menge neuer Möglichkeiten, um dein Fahrrad zu entsperren und zu nutzen! Das bedeutet auch, dass deine Fahrradeinstellungen via Siri verändert werden können.

Aktualisiertes WatchOS Design.

Upway startet VanMoof Reparatur-Service

Upway startet einen speziellen Reparatur-Service für Besitzer und Besitzerinnen eines VanMoof E-Bikes. Dieser beinhaltet die Abholung, Inspektion und Reparatur des E-Bikes. Bei dem Bedarf von Ersatzteilen erstellt Upway einen Kostenvoranschlag und stellt diese bei Freigabe in Rechnung. Die Reparatur ist im angebotenen Service enthalten. Der VanMoof Reparatur-Service startet am 01. September 2023 und wird in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und den USA für ein Jahr bzw. 500 E-Bikes verfügbar sein. VanMoof-Besitzer und Besitzerinnen können sich auf Upways Webseite für eine Reparatur ihres VanMoof E-Bikes eintragen. Der Service wird inklusive Abholung, Inspektion, Reparatur und Rückversand 89 Euro kosten.

Durch die Kooperation mit VanMoof in der Vergangenheit, sind die Fahrradmechaniker von Upway speziell von VanMoof geschult worden, um auch anspruchsvolle Reparaturen an deren Modellen und Bauteilen durchführen zu können. Nun möchte Upway VanMoof-Kunden und Kundinnen helfen, ihre Fahrräder so lange wie möglich nutzen zu können.

“VanMoof hat mit seinem innovativen Design und seiner Technologie wesentlich dazu beigetragen, E-Bikes für neue Zielgruppen attraktiv zu machen – und das in einer Zeit, in der E-Bikes noch lange nicht so beliebt waren, wie sie es heute sind”, erklärt Toussaint Wattinne, Gründer und CEO bei Upway. “Um E-Bikes in diesem Design bauen zu können, war es allerdings notwendig, eigene Teile zu entwickeln, da die auf dem Markt verfügbaren Bauteile nicht in das VanMoof Design integriert werden konnten. Upway hat es sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen E-Bikes ein neues Leben zu schenken, indem wir gebrauchte E-Bikes in unserem Lager aufbereiten und mit einer einjährigen Garantie wieder verkaufen. Da wir für die Reparatur der VanMoof E-Bikes gut aufgestellt sein wollten, hat das Team von VanMoof unsere Mechaniker und Mechanikerinnen geschult und uns direkten Zugang zu ihren maßgeschneiderten Ersatzteilen ermöglicht. Trotzdem finden wir es besonders wichtig, dass E-Bikes und auch passende Software Lösungen wie Apps immer im Sinne des Kunden kreiert werden. Das bedeutet für uns, dass Ersatzteile von herkömmlichen Werkstätten bestellt und eingebaut werden können und auch die Software-Anwendung so konzipiert ist, dass sie nachhaltig genutzt werden kann. Damit können E-Bikes möglichst lange genutzt werden und im Idealfall sogar ein zweites Leben erhalten.”