VanMoof: Bekannter E-Bike-Hersteller bestätigt Insolvenz in den Niederlanden

Der E-Bike-Hersteller VanMoof aus Amsterdam ist bankrott – zumindest in den Niederlanden. Hatte man sich ehemals noch als „bestfinanziertes E-Bike-Unternehmen der Welt“ bezeichnet, hat man nun in den Niederlanden Insolvenz angemeldet. Erst in der vergangenen Woche hatte VanMoof ein sogenanntes Zahlungsaufschubverfahren mit gerichtlich bestellten Verwaltern eingeleitet.

Laut einer von VanMoof veröffentlichten Erklärung bei Reddit hat das Gericht in Amsterdam das Zahlungsaufschubverfahren für die niederländischen juristischen Personen VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV und VanMoof Global Support BV zurückgezogen und jede einzelne Einheit für insolvent erklärt. Die Unternehmen von VanMoof außerhalb der Niederlande sind vorerst nicht im Insolvenzverfahren inbegriffen: Das betrifft Deutschland, Taiwan, die USA, Japan, Frankreich und Großbritannien.

Zwei Verwalter wurden als Treuhänder eingesetzt, die die Situation bei VanMoof und die Möglichkeit eines Neustarts weiter prüfen. Dazu gehört auch die Prüfung eines Verkaufs von Vermögenswerten an einen Dritten, damit VanMoof den Betrieb weiterführen kann. Im Grunde könnte also ein Unternehmen den Betrieb und die Vermögenswerte von VanMoof aufkaufen, ohne für die ausstehenden Schulden des Unternehmens aufkommen zu müssen.

Der Konkursbeschluss wurde schnell gefasst, obwohl das Gericht zuvor eine zweimonatige Bedenkzeit angeordnet hatte, um VanMoof vor Gläubigern zu schützen. Dies kann in Fällen geschehen, in denen die Verwalter leicht erkennen können, dass ein Unternehmen alle verfügbaren Barmittel und alle Finanzierungs- und Verkaufsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

Niederländischen Angestellten wird der Arbeitsvertrag gekündigt

Parallel wird VanMoof weiter am laufenden Betrieb arbeiten. Dazu gehört die Aufrechterhaltung der Systeme und des Handlings und die Rückgabe von Fahrrädern an Kunden und Kundinnen, die zur Reparatur anstehen. Beschäftigte des Unternehmens in den Niederlanden werden gekündigt, „da keine Mittel zur Auszahlung der Gehälter vorhanden sind“.

Für Personen, die ein VanMoof-Fahrrad besitzen, beginnt nun eine Zeit der Ungewissheit: Die E-Bikes des Unternehmens benötigen maßgeschneiderte Bauteile und einen speziellen Service. Es wird empfohlen, den eigenen digitalen Schlüssel des E-Bikes herunterzuladen, um sich abzusichern, falls die Server des Unternehmens offline gehen. Darüber hinaus hat VanMoof eine Support-Seite geschaltet, auf der man die aktuelle Situation für die Kundschaft, Lieferanten und Gläubiger erklärt und die wichtigsten Fragen beantwortet.

Wer eine Vorauszahlung für ein bestelltes E-Bike zurückerstattet haben möchte, kann im Rahmen des Konkursverfahrens eine Forderung anmelden. Bestehenden VanMoof-Usern erklärt man, dass die eigenen E-Bikes „weiterhin funktionsfähig und fahrbar bleiben, da wir unsere App und Server online halten und die laufenden Dienste für die Zukunft sichern wollen.“ Das Unternehmen bestätigt auch, dass alle Reparaturarbeiten und Ersatzteillieferungen derzeit eingestellt sind und dass reparierte und unreparierte E-Bikes in den Geschäften in den Niederlanden zur Abholung bereitstehen werden. Dies würde sich natürlich ändern, wenn VanMoofs Vermögenswerte und Betriebe verkauft werden.