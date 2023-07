TikTok: Soziales Netzwerk unterstützt jetzt Passkeys auf dem iPhone

Das soziale Netzwerk TikTok (App Store-Link) gehört nun auch zu den Apps, die die sogenannten Passkeys auf dem iPhone unterstützen. Mit diesen lässt es sich mit Hilfe von biometrischen Daten wie Face ID oder Touch ID im sozialen Netzwerk anmelden.

TikTok hat die Unterstützung für Passkeys unter iOS im eigenen Newsroom bekanntgegeben. Mit Passkeys kann die Sicherheit beim Login deutlich verbessert werden, da Phishing-Angriffe mit gestohlenen Passwörtern unmöglich gemacht werden und auch vergessene sowie mehrfach verwendete Passwörter der Vergangenheit angehören. Die erste Version unterstützt iOS-Geräte und nutzt dabei Apples native Implementierung von Passkeys, die im iCloud-Schlüsselbund gespeichert werden, so dass sie nach der Einrichtung auch auf anderen Apple-Geräten funktionieren.

Sobald die Funktion verfügbar ist, können TikTok-User einen Passkey für ihr Konto aktivieren, indem sie die Einstellungen der App aufrufen und den Passkey-Menüpunkt auswählen. Dort wird man durch die Schritte geleitet, um den Passkey für die Anmeldung zu aktivieren. Bei den nächsten Logins wird man dann automatisch aufgefordert, sich mit dem gespeicherten Passkey zu identifizieren. Wichtig zu wissen: Das System speichert die biometrischen Daten, die von Passkeys verwendet werden, auf dem Gerät, so dass selbst TikTok nicht auf die Touch ID- oder Face ID-Daten zugreifen kann, wenn man sich damit anmeldet.

Wer sich in Deutschland bei TikTok mit einem Passkey anmelden möchte, muss allerdings noch ein wenig warten: Das soziale Netzwerk startet die Veröffentlichung der neuen Anmelde-Funktion noch in diesem Monat zunächst in Asien, Afrika, Australien und Südamerika. Weitere Regionen und Betriebssysteme, darunter auch Android, sollen „im Laufe der Zeit“ folgen.