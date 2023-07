Geheimtipp Organic Maps: Offline-Navi mit OSM-Karten mit größerem Update

Der App Store ist geradezu überladen mit Navigations-Apps für jeden Anspruch. Lange Zeit war Navigon eine DER Apps, wenn es um professionelle Fahrzeug-Navigation ging. Mit Google Maps, TomTom, Waze und mehr gibt es aber in diesem Bereich mittlerweile auch andere gute Kandidaten. Und wer lieber wandert oder Rad fährt, findet beispielsweise mit Komoot einen hervorragenden Tourenplaner samt Offline-Kartenmaterial.

Mehr oder weniger an uns vorbeigerauscht ist bis zum letzten Jahr Organic Maps (App Store-Link), das seit Sommer 2021 kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht. Die Anwendung für iPhones und iPads verzichtet auf Werbung, Abos und Datentracking, und setzt ähnlich wie das bekannte maps.me auf frei verfügbares und ständig aktualisiertes OSM (Open Street Maps)-Material. Der Download ist 126 MB groß und benötigt iOS 12.0 oder neuer zur Installation. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Organic Maps vorhanden.

Organic Maps ist eine klassische Navigations-App mit Turn-By-Turn-Ansagen und ermöglicht es zudem, verschiedene Verkehrsmittel für die Route auszuwählen. Neben einer Fahrzeug-Navigation gibt es auch spezielle Routenoptionen für Fußgänger und Radfahrer. Damit man unterwegs in einem Funkloch nicht auf das Kartenmaterial verzichten muss und Datenvolumen spart, gibt es die Option, Offline-Karten herunterzuladen. Deutschland wird dabei in ganze 48 einzeln ladbare Regionen aufgeteilt, so dass sich auch kleine Bereiche, beispielsweise für einen Ausflug, downloaden lassen.

Zudem bietet die Anwendung POIs in verschiedenen Kategorien, Kartenlayer für Terrain und U-Bahn-Linien, einen Dunkelmodus, OSM-Material im modernen Layout und mehrere Routenoptionen zum Umfahren von unbefestigten Straßen, Mautstraßen oder Autobahnen. Besonders praktisch ist die Anbindung an Apples CarPlay, so dass sich Organic Maps auch direkt im Auto verwenden lässt.

Verbesserungen bei Suche und Aussehen

Das Entwicklerteam von Organic Maps stellt zudem regelmäßig neue Updates zur Verfügung, mit denen auch häufig das aktuellste Kartenmaterial in der App bereitsteht. Vor kurzem wurde Organic Maps nun auf Version 2023.07.13 aktualisiert, das zudem weitere Neuerungen und Optimierungen mit sich bringt.

So gibt es nun unter anderem eine detailliertere Anzeige von Bahnstrecken-Typen, eine Darstellung von Brückenumrissen, eine verbesserte Sortierung der Suchergebnisse sowie neu hinzugefügte Gemeinschafts- und Kongresszentren sowie Messe- und Veranstaltungsgelände. Auch Schutzgebiete werden nun in der Karte ausgewiesen, und Symbole von Läden haben eine höhere Priorität bekommen. Darüber hinaus werden Lesezeichen und Tracks jetzt schneller geladen, und es gibt die neuen OSM-Daten vom 10. Juli 2023. Damit sollte man bei der Navigation auf dem neuesten Stand sein. Zudem wurde auch die deutsche Übersetzung nochmals weiter verbessert.

Organic Maps lässt sich weiterhin kostenlos und ohne Werbung, Tracking oder In-App-Käufe auf iPhones und iPads herunterladen. Das Update auf Version 2023.07.13 steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort zur Verfügung. Im App Store wird Organic Maps mit hervorragenden 4,7 Sternen von den Usern bewertet.