Ooono Park: Elektronische Parkscheibe mit Zulassung ausprobiert

Als ich am Prime Day durch die Angebote geklickt und nach spannenden Schnäppchen für unseren Blog Ausschau gehalten habe, bin ich über Ooono Park gestolpert. Das Teilchen war für 22,95 Euro reduziert, der aktuelle Preis beträgt 29,95 Euro (Amazon-Link). Da wir ohnehin eine elektronische Parkscheibe kaufen wollten, habe ich kurzentschlossen zugegriffen. Mittlerweile habe ich Ooono Park im Auto installiert und möchte euch von meinen Erfahrungen berichten.

Insbesondere auf privaten Parkplätzen von Supermärkten und anderen Geschäften benötigt man ja immer wieder eine Parkscheibe, wenn man nicht in Gefahr laufen will, ein Knöllchen zu kassieren. Uns ist das vor einiger Zeit schon mal passiert und nur aus „Kulanz“ wurden uns die knapp 40 Euro als Ersttäter erlassen.

Die wichtigste Nachricht einmal vorweg: Ooono Park ist vom TÜV-Nord getestet und vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen. Das kleine Gadget hat Sensoren verbaut, die nach zwei Minuten erkennen, dass ihr mit dem Auto unterwegs seid. Sobald ihr dann anhaltet, stellt sich die Parkscheibe automatisch ein – im Deutschland-Modus auf die nächste halbe oder volle Stunde. Man muss sich also um nichts weiter kümmern.

Ooono Park erlaubt auch manuelle Einstellung der Parkzeit

Über kleine Buttons an der Rückseite des Ooono Park lässt sich die Parkzeit auch manuell einstellen. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn man abends auf einem Parkplatz parkt, an dem die Parkscheibe erst am kommenden Morgen zum Einsatz kommen muss. Zudem denkt Ooono Park mit und kümmert sich automatisch um Sommer- und Winterzeit.

Das kleine Gadget wird mit zwei kleinen Magneten an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt und zwei Jahre lang mit einer Knopfzelle mit Strom versorgt. Um die Batterie zu wechseln, kann Ooono Park einfach von der Scheibe abgenommen werden.

Aber hätte ich vielleicht doch nicht so schnell zuschlagen sollen? Heute habe ich auf Amazon noch den Konkurrenten Park Lite entdeckt, der mit 25,99 Euro sogar etwas günstiger ist. Während der kreisrunde Ooono Park einen Durchmesser von 6 Zentimetern hat, ist diese Lösung mit 10 x 7,7 Zentimeter etwas größer, bietet dafür auf der zum Fahrer zeigenden Seite eine Anzeige für Uhrzeit, Datum und aktiven Parkmodus.

2.903 Bewertungen ooono Park - Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto - Automatische... KLEIN, ABER OHO: Unsere vollautomatische Parkscheibe ist nicht nur die kleinste ihrer Art, sondern erspart Dir auch das lästige Einstellen der...

NIE WIEDER PARKSCHEIBE VERGESSEN: Knöllchen waren gestern - OOONO läutet ein neues Zeitalter der Parkzeit-Überwachung ein! Bei Stillstand Deines...