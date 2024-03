Apple Karten: Ab sofort mit ÖPNV in Echtzeit in Berlin

Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich lieber Google Maps oder Apple Karten nutzen soll, beide Anwendungen haben derzeit einen Platz auf der ersten Seite meines iPhone-Homescreens und werden regelmäßig genutzt. Falls ihr in Berlin unterwegs seid, dürft ihr euch jetzt über eine neue Funktion freuen.

In unserer Hauptstadt bietet Apple Karten ab sofort Echtzeit-Daten für den öffentlichen Personennahverkehr. Aber was genau gibt es mit dieser Neuerung alles zu entdecken? Apple klärt uns auf:

Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussmöglichkeiten, um die Reiseplanung zu erleichtern. Karten zeigt auch wichtige Informationen in Echtzeit an, wie Ausfälle. Man kann sich sogarg benachrichtigen lassen, wenn man sich seiner Haltestelle nähert. Berlin ist die erste deutsche Stadt in der ÖPNV in Echtzeit in Apple Karten zur Verfügung steht.