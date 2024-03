Neue Hinweise: Kommt Apple Vision Pro im Sommer nach Deutschland?

Die Datenbrille Apple Vision Pro ist weiterhin nur in den USA erhältlich und Apple soll insgesamt rund 200.000 Stück abgesetzt haben. Die Nachfrage und das Interesse lassen langsam nach und Apple wird das Headset demnächst in weiteren Regionen verfügbar machen. Während frühe Gerüchte behaupten haben, dass Deutschland erst später an der Reihe ist, gibt es jetzt neue Hinweise, die auf einen Start im Sommer hindeuten.

MacRumors hat im Quellcode herausgefunden, dass Apple die Datenbrille um 12 neue Sprachen erweitern wird. Bisher ist die virtuelle Tastatur für Apple Vision Pro nur im US-only-Layout nutzbar, die Hinweise für den Support für neue Sprachen sollen auch festlegen, in welchen Ländern die Brille als nächstes starten wird.

Apple Vision Pro in Deutschland: Wohl noch 2024

Als unterstützte Sprache wird auch Deutsch angegeben, demnach könnte ein Start von Apple Vision Pro gar nicht mehr so weit entfernt sein. Wir gehen davon aus, dass Apple Anfang Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC weitere Einzelheiten und Verfügbarkeiten für Apple Vision Pro ankündigen wird. Demnach könnte Apple Vision Pro noch im Sommer dieses Jahres auch in Deutschland starten.

Mit dem Start in neuen Ländern wird der Fokus erneut auf die neue Produktkategorie gelegt und wenn mehr Nutzer und Nutzerinnen erreicht werden, könnten auch Entwickler mehr Apps für Apple Vision Pro entwickeln und anbieten. Neben Deutschland stehen auch Australien, Kanada, Japan, Singapur, Großbritannien, Korea und Frankreich auf der Liste. Hongkong und Taiwan sind ebenfalls mögliche Kandidaten.

Nur Deutschland und Frankreich in der EU

Deutschland zählt zu Apples Kernmärkten und es wäre sehr verwunderlich, wenn Deutschland nicht in der zweiten Welle bedient wird. Neben Deutschland ist Frankreich das einzige EU-Land, das ebenfalls zeitnah mit einem Start von Apple Vision Pro rechnen kann. Spanien, Italien, Österreich und Co. müssen sich noch deutlich länger gedulden.