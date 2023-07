visionOS-Interface: Apples Alan Dye äußert sich in Podcast zum Design

Wer sich näher mit Apples Design befasst, wird den Namen Alan Dye sicherlich schon einmal gehört haben. Apples Vice President of Human Interface Design war auch derjenige, der bei der WWDC 2023-Keynote das neue visionOS des Mixed-Reality-Headsets Apple Vision Pro vorgestellt hat. In einer Episode für Debbie Millmans „Design Matters“-Podcast spricht Alan Dye über seine Karriere in der Designbranche, seine Anfänge bei Apple und auch das neue visionOS-Betriebssystem, das das Vision Pro-Headset antreibt. In der Podcast-Beschreibung heißt es zur Episode wie folgt:

„Als Vice President of Human Interface Design bei Apple hat Alan Dye einen Großteil seiner Karriere damit verbracht, für ein Unternehmen zu arbeiten, das vielleicht mehr als jedes andere dafür getan hat, Design sexy, unverzichtbar und sehr begehrt zu machen. Alan Dye spricht über seinen glanzvollen kreativen Weg bei der Arbeit mit der Brand Integration Group von Ogilvy, Kate Spade, Apple und dem brandneuen, mit Spannung erwarteten Apple Vision Pro.“

Die Episode dauert etwas mehr als eine Stunde und enthält viele Infos dazu, wie Alan Dyes Faszination für Design geweckt wurde, und was Human Interface Design bei Apple bedeutet. Er berichtet auch über seine Arbeit an der Apple Watch und weitere Themen. Seine Äußerungen zum Apple Vision Pro beginnen etwa bei Minute 50. Dort erklärt Dye unter anderem: „Das ist kein VR. […] Dies ist ein vollwertiger Computer. […] Das ist kein Spielzeug.“

Die gesamte Episode von Debbie Millmans Podcast „Design Matters“ kann unter anderem bei Apple Podcasts kostenlos und in voller Länge angehört werden. Natürlich ist der Podcast auch bei anderen Plattformen und in Drittanbieter-Podcast-Apps verfügbar.