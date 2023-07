Spotify: Gemeinsame Lautstärkeregulierung für „Gruppen Sessions“

Der Musikstreaming-Anbieter Spotify (App-Store-Link) will seine „Gruppen Session“-Funktion attraktiver gestalten und hat dem Feature dazu eine gemeinsame Lautstärkeregulierung hinzugefügt. Damit können Hörerinnen und Hörer die Lautstärke eines Songs anpassen, wenn sie einen kompatiblen Lautsprecher mit dem Host teilen. Der Rollout der Funktion ist gestern gestartet.

„Gruppen Session“ wurde 2020 als reine Premium-Funktion eingeführt und ermöglicht es mehreren Usern, die Musikwiedergabe in Echtzeit zu steuern und Titel zu einer gemeinsamen Playlist hinzuzufügen, die alle Mitglieder der Gruppe dann anhören können.

Seien vier oder mehr Nutzer Teil einer Gruppen Session, werde die Lautestärkeregulierung automatisch deaktiviert, damit der Host die Kontrolle behalte, sagte Spotify. Das ist sicherlich besonders in Feiersituationen eine sinnvolle Einstellung. Möchte der Host all seinen Gästen aber die Kontrolle ermöglichen, kann er dies in den Einstellungen entsprechend aktivieren.

Der Rollout der gemeinsamen Lautstärkeregulierung ist gestern weltweit gestartet. Die Funktion ist auf Chromecast, Amazon Cast und den meisten WiFi-fähigen Lautsprechern, einschließlich Sonos und Bose, verfügbar. Der Support von Apple AirPlay- oder Bluetooth-Geräten ist derzeit allerdings noch nicht an Bord. Darüber hinaus könnt ihr das Feature nicht bei den Remote-Gruppen-Sessions nutzen.