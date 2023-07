US-Gerichtsbeschluss: Apple kann App Store-Änderungen aufschieben

In der Vergangenheit gab es einige Differenzen um die App Store-Regularien für Entwickler und Entwicklerinnen. Große Player wie Epic forderten Apple auf, alternative Zahlungsmethoden zu akzeptieren, die auch außerhalb des App Stores abgewickelt werden können. Die Streitigkeiten zwischen Apple und Epic führten schlussendlich zu einem langwierigen Gerichtsstreit.

Nun hat Apple von einem US-Gericht einen Aufschub von 90 Tagen erhalten, um Änderungen am App Store vornehmen zu müssen. Diese Änderungen würden es Entwicklerstudios erlauben, die Kundschaft auf Kaufoptionen außerhalb des App Stores zu verweisen. Wie The Verge berichtet, wurde Apple am gestrigen Montag ein Antrag bewilligt, der das Unternehmen 90 Tage lang davon abhält, Änderungen im App Store vorzunehmen, so dass das Unternehmen Zeit hat, den Obersten Gerichtshof um eine Anhörung des Falls zu bitten.

Schon seit 2020 streiten sich Apple und Epic Games vor Gericht über Apples App Store-Regeln. 2021 stellte sich die Richterin, die mit dem Fall betraut war, weitgehend auf die Seite von Apple. Sie entschied, dass Apple mit den eigenen App-Store-Regeln, die Entwicklerteams zur Nutzung des In-App-Kaufsystems verpflichten, nicht gegen das Kartellrecht verstößt. Ein Teil des Urteils verlangt jedoch von Apple, seine „Anti-Steering“-Regeln zu aktualisieren.

Apple spielt weiter auf Zeit

Apple wurde angewiesen, Änderungen am App Store vorzunehmen, die es den Entwicklern und Entwicklerinnen erlauben, Metadaten, Schaltflächen, Links und andere Handlungsaufforderungen zu verwenden, um User auf Kaufmechanismen außerhalb des App Store zu verweisen, und so den Weg zu ebnen, alternative Zahlungsmethoden zu implementieren. Während eines laufenden Berufungsverfahrens im April dieses Jahres musste Apple diese Änderungen noch nicht umsetzen. Das Berufungsgericht des Neunten Gerichtsbezirks bestätigte das ursprüngliche Urteil und stellte sich erneut auf die Seite von Apple gegenüber Epic, behielt aber auch das Mandat zur Änderung der App-Store-Regeln bei.

Apple ist der Auffassung, dass die App Store-Änderungen „das sorgfältige Gleichgewicht zwischen Entwicklern und Kunden, das der App Store bietet, stören werden“, was zu irreparablem Schaden für Apple und die Verbraucher führen würde. Apple erklärte auch, dass man Zeit brauche, um die „komplexen und sich schnell entwickelnden rechtlichen, technologischen und wirtschaftlichen Fragen“ zu klären, die das Update verursachen würde.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Apple 90 Tage Zeit, um einen Antrag beim Obersten Gerichtshof zu stellen. Entscheidet sich der Supreme Court für eine Anhörung, muss Apple bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts keine Änderungen am App Store vornehmen. Entscheidet der Supreme Court nicht, den Fall anzuhören, muss Apple die Änderungen vornehmen.