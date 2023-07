Neu: Cubenest 3-in-1 Ladegerät in Schwarz, Ugreen Smartphone-Stativ ist auch ein Selfie-Stick

Der faltbare Cubenest 3-in-1 Ladeständer ist in einer grauen Variante schon seit rund einem Monat erhältlich und ein ausführliches Review unsererseits findet ihr hier. Ab sofort lässt sich die faltbare Ladestation auch in einer schwarzen Version kaufen, der Preis liegt bei 99,99 Euro (Amazon-Link).

Kurz zusammengefasst: Mit dem Ladeständer könnt ihr ein iPhone via MagSafe mit echten 15 Watt aufladen, zusätzlich können auch die Apple Watch sowie die AirPods mit Strom versorgt werden. Durch das faltbare Design eignet sich das Ladegerät nicht nur im heimischen Einsatz gut, sondern auch unterwegs. Ein passendes Netzteil sowie ein USB-C Kabel liegen mit dabei.

Ugreen Smartphone-Stativ mit 10 Prozent Rabatt

Ugreen hat ein neues Stativ (Amazon-Link) auf den Markt gebracht, das bis zu 170 Zentimeter hoch ist. Das Smartphone wird einfach in die entsprechende Halterung eingespannt, die Teleskopstange lässt sich dann in der Höhe einstellen. Gut: Ihr könnt die innere Stange einfach herausnehmen und als Selfie-Stick verwenden. Per Bluetooth lässt sich eine Fernbedienung koppeln, mit der ihr die Kamera auslösen könnt. Die minimale Höhe liegt bei 48 Zentimetern, Angaben zum Gewicht konnte ich leider nicht finden.

Mit dem 10 Prozent Coupon auf der Produktseite zahlt ihr für das neue Stativ 21,59 Euro statt 23,99 Euro.