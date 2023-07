Audible Hörbücher mit Siri steuern, Marvel’s Wastelanders: Star-Lord gratis hören

Gut möglich, dass einige von euch Audible gerade drei Monate gratis nutzen, da Amazon ein entsprechendes Angebot in der letzten Woche unterbreitet hat. Mobil und unterwegs ist der Einsatz der Audible-App (App Store-Link) die erste Wahl und per Update auf Version 4.1 hat man die Siri-Unterstützung hinzugefügt.

Mit einfachen Sprachbefehlen könnt ihr die Audiowiedergabe steuern oder auch Hörbücher starten. „Hey Siri, spiele Steve Jobs bei Audible“ und schon startet das Hörbuch von Walter Isaacson. Neben der neuen Siri-Steuerung gibt es für die Audible-App noch Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Das deutsche Audible Original Marvel’s Wastelanders: Star-Lord kann kostenlos gehört werden, es wird lediglich ein Amazon-Konto vorausgesetzt. Insgesamt gibt es 10 Kapitel, die jeweils rund 30 Minuten lang sind. Werft einen Blick auf die Beschreibung, eventuell holt euch die Story ja ab:

In einer düsteren, postapokalyptischen Zukunft des Marvel-Universums haben die Schurken endlich gewonnen. Helden sind nur noch eine unangenehme Erinnerung. In Marvel’s Wastelanders: Star-Lord sind Peter Quill (Tom Wlaschiha) und Rocket (Devid Striesow) nicht nur älter, ein bisschen rundlicher und etwas langsamer geworden, sondern auch sehr viel zynischer als zu den ruhmreichen Zeiten der Guardians of the Galaxy. Und als sie mit ihrem Raumschiff eine Bruchlandung hinlegen, stellen sie schnell fest, dass auch die Erde nicht mehr ganz die alte ist. 30 Jahre sind vergangen, seit die Superschurken der Welt dort die Macht übernommen haben.

Begleitet werden die ehemaligen Guardians von einem rigellianischen Recorder. Die von Quill liebevoll „Cora“ getaufte Roboterin (Giovanna Winterfeldt) dokumentiert die Suche des Duos nach dem Schwarzen Vortex – einem uralten Artefakt von angeblich kosmischer Macht. Sollten die beiden es nicht rechtzeitig finden, droht ihnen das Aus durch zwei Guillotinen-Halsketten, die ihnen vom mächtigen Collector angelegt wurden. In der trostlosen Einöde des Mittleren Westens, die von Doctor Doom (Sylvester Groth) beherrscht wird, begegnen die beiden der alterslosen Telepathin Emma Frost, den gesetzlosen Ghost Riders und dem blutrünstigen Jäger Kraven.

Wer wird den Schwarzen Vortex zuerst finden, und welcher Preis ist für seine Macht zu zahlen?