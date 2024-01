Airshow: Podcast-App jetzt mit interaktiven Widgets

Podcasts sind eine tolle Sache: Es gibt sie zu fast allen relevanten Themen und sie lassen sich hervorragend nutzen, um sich beispielsweise bei Zugfahrten, im Wartezimmer beim Arzt oder beim Hausputz unterhalten zu lassen oder neues Wissen zu erlangen. Mit Apple Podcasts gibt es für Apple-Geräte bereits eine kostenlose Option, um Podcasts anhören, speichern und verwalten zu können.

Wer sich vom Layout und den zahllosen Möglichkeiten der gängigen Podcast-Apps überfordert fühlt, kann seit Juli 2022 zur Anwendung Airshow (App Store-Link) greifen, die im deutschen App Store zum Download bereit steht. Der Download und die Nutzung sind kostenlos, die Finanzierung erfolgt über ein Jahresabo für 22,49 Euro, mit dem sich ein geräteübergreifender Sync freischalten lässt. Airshow benötigt iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer sowie etwa 7 MB eures Speicherplatzes. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

Der Titelzusatz „Airshow – Lightweight Podcasts“ sagt schon aus, dass es sich bei der Neuerscheinung nicht um eine funktionstechnisch überladene Anwendung handelt, sondern die App eher in einem simplen, klaren Design ohne großen Schnickschnack daher kommt. So gibt es dann auch nur drei große Tabs, „Queue“ („Warteschlange“), „Library“ („Bibliothek“) und „Settings“ („Einstellungen“). Im Shows-Tab lassen sich zum Start neue Podcasts über eine Suche integrieren und die Abos der Sendungen in einer Kachel- oder Listenansicht ansehen.

Neue Kapitel- und Download-Filter in Airshow v2.5

Nun hat das Entwicklerteam von Feedbin ein frisches Update für Airshow herausgebracht, das den Podcast-Client auf Version 2.5 anhebt. Die Aktualisierung ist ab sofort im deutschen App Store erhältlich und hält als wichtigste Neuerung ein interaktives Widget bereit, mit dem sich Podcasts nun auch direkt vom Homescreen abspielen lassen.

Weiterhin gibt es in Airshow 2.5 einen Download-Filter, um nur genau die Episoden herunterzuladen, die in die festgelegten Keyword-Filter passen. Auch Kapitel können jetzt übersprungen werden, zudem lassen sich selbige ebenfalls mit Filtern versehen, um automatisch Kapitel überspringen zu können. Für alle Fans von visuellen Extras gibt es darüber hinaus auch ein neues App-Icon für Airshow. Version 2.5 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen im App Store ohne Mehrkosten zur Verfügung.