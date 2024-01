Amazing AI: Kostenloser KI-Bildgenerator für iPhone und iPad

Schon im Dezember 2022 veröffentlichte der auch bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannte Entwickler Sindre Sorhus die auf dem quelloffenen Stable Diffusion-Modell basierende Freeware Amazing AI für macOS, die sich auf Apple Silicon-Macs verwenden lässt. Nun meldet sich der fleißige Entwickler mit einer Neuerung zu Amazing AI zurück: Die Anwendung ist jetzt auch für iPhones und iPads verfügbar.

Amazing AI (App Store-Link) kann kostenlos aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden. Aufgrund der Tatsache, dass Amazing AI komplett offline und lokal mittels Stable Diffusion 1.5 arbeitet, ist ein Download von etwa 1,5 GB auf dem Gerät notwendig. Auf dem iPhone wird darüber hinaus mindestens iOS 17.1 und ein A17 Pro-Chip benötigt, auf dem iPad iPadOS 17.1 und ein Modell mit M1-Chip oder neuer. Wer Amazing AI auf dem Mac nutzen möchte, sollte mindestens macOS 14.1 installiert haben und über einen Mac mit M1- oder M2-Chip verfügen.

Ist der Download und die Installation erst einmal erfolgt, kann Amazing AI mit Hilfe sogenannter Prompts, also detaillierter Kurzbeschreibungen in Textform, künstlich generierte Bilder auf Basis des Stable Diffusion 1.5-Modells erstellen. Diese haben in englischer Sprache zu erfolgen und können beispielsweise aussehen wie „photo of two black cats sitting on the bonnet of a white car, high quality“.

Negative Prompts als Zusatzfunktion

Als Zusatzfunktion können auch negative Prompts formuliert werden, um bestimmte Inhalte aus den generierten Bildern auszuschließen. Um einen negativen Prompt zu erstellen, hat man zwei Rauten (##) hinter dem ursprünglichen Prompt zu setzen, gefolgt vom Negativ-Prompt. Zudem hat man die Möglichkeit, über entsprechende Schieberegler die Anzahl der Schritte anzupassen und so zwischen möglichst schneller Ergebnis-Ausgabe und besserer Qualität auszuwählen. Auch die Kreativität kann mittels Schieberegler angepasst werden.

Wie auch bei anderen KI-basierten Bild-Generatoren werden die Ergebnisse umso besser, je detaillierter die Prompts ausfallen. Wer sich immer schon einmal mit KI-generierten Bildern befassen und ein wenig mit den Möglichkeiten herumspielen wollte, hat nun auch auf Mobilgeräten mit Amazing AI die Option dazu. Die App wird aktuell im deutschen App Store mit 3,8 von 5 Sternen bewertet.