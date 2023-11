Apple veröffentlicht Jahrescharts für Musik, Podcasts und Bücher

Apple wirft bereits einen Blick zurück auf das Jahr 2023 und hat heute gleich eine ganze Ladung Jahrescharts veröffentlicht. Der Konzern aus Cupertino verrät uns, welche Musik in diesem Jahr am meisten gestreamt wurde, welche Podcasts am meisten gehört wurden und welche Bücher am meisten gelesen wurden.

Apple Music: Udo Lindenberg an der Spitze

Zusammen mit Apache 207 und dem Song „Komet“ hat es Udo Lindenberg auf den ersten Platz der am meisten gestreamten Songs in Deutschland geschafft. International geht diese Auszeichnung bei Apple Music an Morgan Wallet mit „Last Night“.

Ebenfalls spannend: Die Hälfte der zehn am meisten gestreamten Songs in Deutschland stammen von deutschsprachigen Künstlerinnen und Künstlern. Keine schlechte Quote, oder was meint ihr?

Top 10 der meist gestreamten Songs (Deutschland)

Udo Lindenberg, Apache 207 „Komet“ Miley Cyrus „Flowers“ Peter Fox (feat. Inéz) „Zukunft Pink“ Nina Chuba „Wildberry Lillet“ Taylor Swift „Anti-Hero“ Bebe Rexha, David Guetta „I’m Good (Blue)“ AYLIVA (feat. Mero) „Sie weiß“ Eminem „Mockingbird“ Aitch, Luciano (feat. BIA) „Bamba“ Kim Petras, Sam Smith „Unholy“

Top 10 der meist gestreamten Songs (global)

Morgan Wallen „Last Night“ Miley Cyrus „Flowers“ SZA „Kill Bill“ Drake, 21 Savage „Rich Flex“ SZA „Snooze“ Taylor Swift „Anti-Hero“ YOASOBI „アイドル (Idol)“ Chris Brown „Under the Influence“ The Weeknd, Metro Boomin, 21 Savage „Creepin'“ OFFICIAL HIGE DANDISM „Subtitle“

Den persönlichen Soundtrack 2023 mit Replay entdecken

In Apple Music könnt ihr ab sofort euren persönlichen Rückblick für das Jahr 2023 abrufen. Es wird sogar angezeigt, wenn ihr zu den 100 aktivsten Hörern eines Künstlers oder Genres seid. Um Apple Replay zu aktivieren geht man auf replay.music.apple.com und meldet sich mit der selben Apple ID an, die man auch für Apple Music verwendet.

Die beliebtesten Podcasts bei Apple

Apple hat ebenfalls die beliebtesten Podcasts des Jahres 2023 veröffentlicht,d die Charts 2023 sind bis zum Ende des Jahres im Tab „Entdecken“ verfügbar. Sie enthalten die beliebtesten Podcasts insgesamt, die besten neuen Podcasts, die in diesem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt worden sind, die Podcasts mit den meisten Followern, die meistgeteilten Podcasts und Folgen sowie die besten kostenlosen und Abo-Kanäle.

Verbrechen LANZ & PRECHT Kurt Krömer – Feelings Mordlust Baywatch Berlin Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft MORD AUF EX Apokalypse & Filterkaffee Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin Eine Stunde History – Deutschlandfunk Nova

Die beliebtesten Bücher bei Apple

Der Jahresrückblick rund um Bücher ist auf iPhone und iPad unter „Jetzt lesen“ in den „Top Picks“ der Bücher-App für alle verfügbar, die mindestens drei Titel als gelesen markiert haben.

Die beliebtesten Sachbücher 2023

Reserve von Prince Harry, The Duke of Sussex iOS 17.1 – Das is neu von Macwelt What’s our problem? von Tim Urban The Woman in Me von Britney Spears Spare von Prince Harry, The Duke of Sussex

Die beliebtesten Romane 2023

Atlas – Die Geschichte von Pa Salt von Lucinda Riley & Harry Whittaker Elternabend von Sebastian Fitzek Asterix 40 von Fabcaro Fourth Wing – Flammengeküsst von Rebecca Yarros Mein Leben in deinem von Jojo Moyes

Die beliebtesten Sach-Hörbücher des Jahres 2023

Reserve von Prince Harry Kompass für die Seele von Bas Kast The Woman in Me von Britney Spears Der Osten: eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann Pick me Girls von Sophie Passmann

Die besten Roman-Hörbücher 2023

Atlas – Die Geschichte von Pa Salt von Lucinda Riley Noch wach? von Benjamin von Stuckrad-Barre Zwischen Welten von Juli Zeh Als Großmutter im Regen tanzte von Trude Teige Melody von Martin Suter

