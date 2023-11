Tigerbox Touch: Kinder-Lautsprecher für 59 Euro im Angebot

Die Tigerbox Touch haben wir bei uns im Kinderzimmer im Einsatz, mittlerweile die neue Generation mit Bluetooth. Falls ihr auf kabellose Kopfhörer und eine etwas bessere Akku-Leistung verzichten könnt, dann gibt es jetzt ein richtig gutes Angebot.

Tchibo bietet die Tigerbox Touch im neutralen Grau in seinem Online-Shop für nur 59 Euro (zum Angebot) an. Das ist noch einmal 20 Euro günstiger als die Black Friday Angebote in der vergangenen Woche und definitiv ein fairer Preis für den Lautsprecher.

Tchibo liefert trotz des kleinen Preises noch einige spannende Extras: Ihr bekommt ein Paket aus einem Starter-Set (Tigerbox Touch mit Zubehör, eine Tigercard bzw. Wildcard und ein Tigerticket für 1 Monat), einer zusätzlichen Tigercard, einem Sammelalbum inkl. Tigercard mit Märchen sowie zusätzlich im November die Möglichkeit eines online abschließbaren Gratismonats.

Tigerbox Touch Grau 99,95 EUR 59 EUR jetzt kaufen

Tigerbox oder Toniebox – die wichtigsten Unterschiede

Die meisten Eltern haben vermutlich schon irgendwelche Berührungspunkte mit der Toniebox. Ich würde es am einfachsten so erklären: Die Toniebox ist mit ihren Figuren und der wirklich einfachen Bedienung klasse für kleinere Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren geeignet.

Die Tigerbox ist im Vergleich dazu der nächste Schritt, insbesondere mit dem Flatrate-Angebot. Über ein kleines Display auf dem Lautsprecher können die Kinder die gewünschten Inhalte selbst aussuchen – ohne dass gleich ein Tablet oder Smartphone im Spiel sein muss.

Was mir dabei besonders gut gefällt: Die Inhalte, die auf der Tigerbox erscheinen dürfen, kann man mit Hilfe der Tigertones-App selbst festlegen. So kann man die zur Verfügung stehenden Hörspiele und Lieder perfekt auf das Alter des Kindes abstimmen.

Während einzelne Tonies für die Toniebox mittlerweile über 15 Euro kosten, setzt die Tigerbox auf ein Flatrate-Angebot, ungefähr so wie Spotify, nur eben mit Kinder-Inhalten. Ein Tigertones-Ticket bei Amazon kostet für 12 Monate derzeit 90 Euro.