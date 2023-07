Schlummerschaf: Das Nachtlicht für die Toniebox im Test

Erst gestern haben wir euch die neuen Kinder-Kopfhörer für die Tigerbox vorgestellt, die sich natürlich auch zusammen mit der Toniebox nutzen lassen. Von Tonies gibt es derweil auch ein neues Produkt: Den Nachtlicht Tonie Schlummerschaf, den ihr für 39,99 Euro bei Händlern wie Thalia oder MediaMarkt bestellen könnt. Wir haben das Nachtlicht für die Toniebox bereits für euch ausprobiert.

Unter unserem Artikel zum Starttermin des Nachtlichts wurde ja fleißig diskutiert. Sinn und Zweck dieses kleinen Tests ist es sicherlich nicht, euch von einem Nachtlicht zu überzeugen, wenn eure Kinder in einem dunklen Zimmer gut schlafen. Es gibt aber eben auch Kinder, die mit etwas Licht im Zimmer besser einschlafen oder schlafen können. Ist für solche Zwecke vielleicht der neue Nachtlicht Tonie eine Option?

Bevor wir uns um die Details kümmern, kurz ein Blick in unser Kinderzimmer. Unser Sohn schläft im komplett dunklen Zimmer gut ein. Wenn er nach einigen Stunden aufwacht und etwas trinken möchte, dann hat er im Dunkeln Schwierigkeiten, seine Trinkflasche zu finden. Ein ganz kleines bisschen Licht, das wäre für unsere Zwecke prima.

Das Nachtlicht für die Toniebox ausgepackt

Der Nachtlicht Tonie kommt in einem Pappkarton und nach dem Auspacken haben mich zwei Dinge sehr überrascht. Zunächst einmal die Größe, denn mit einer Höhe von circa 16,5 Zentimetern ist das Schlummerschaf deutlich größer als gewöhnlich Tonies. Negativ überrascht hat mich ein wirklich penetranter Geruch des Gummis, der selbst nach einigen Tagen noch festgestellt werden kann, wenn man direkt an der weichen Gummihülle des Nachtlichts riecht.

Was gibt es sonst zu entdecken? Mit im Lieferumfang enthalten ist ein USB-C-Kabel, um das Nachtlicht aufladen zu können. Auf der geringsten Helligkeit soll der integrierte Akku 240 Stunden halten. Das ist beeindruckend lang.

Nachtlicht Tonie nicht ganz zu Ende gedacht

Allerdings gibt es einige Stellen, bei denen das Produktdesign aus meiner Sicht nicht ganz zu Ende gedacht wurde. So befindet sich der USB-C-Anschluss zwar am Rücken des Schlummerschafs, die beiden Knöpfe zur Steuerung allerdings an der Unterseite. Steht das Nachtlicht also auf der Toniebox und man möchte die Helligkeitsstufe anpassen oder mit dem zweiten Knopf den 30-Minuten-Timer aktivieren, dann muss man das Schaf anheben und die Wiedergabe wird gestoppt.

Ebenfalls nicht ganz optimal: Im Gegensatz zu herkömmlichen Tonies hat der Nachtlicht Tonie keinen integrierten Magneten. Natürlich steht das Schlummerschaf auf so auf der Toniebox, es haftet aber eben nicht. Wird die Box von Kindern durch die Gegend getragen, wird das Schlummerschaf zwangsläufig herunterfallen. Auf der Produktseite gibt der Hersteller sogar an: „Magnethaftend, handbemalt“, was definitiv nicht stimmt.

Positiv anmerken muss man allerdings, dass das Nachtlicht aus einem wirklich sehr weichen Material gebaut ist. Aus meiner Sicht ist es quasi unkaputtbar, was man sicherlich nicht von jedem Nachtlicht behaupten kann. Die meisten sind aus Hartplastik gefertigt, was beim Kontakt auf harten Fußböden schon problematisch ist. Hier kann das Toniebox Nachtlicht auf jeden Fall punkten.

Sanfte Melodien oder eigene Geschichten

Von Haus aus ist das Schlummerschaf mit Einschlafmelodien über 90 Minuten ausgestattet. Das sind wirklich sanfte und beruhigende Melodien ohne Gesang, die für eine tolle Atmosphäre sorgen.

Alternativ kann der Nachtlicht Tonie auch als Kreativ-Tonie eingesetzt werden. Über die Tonies-App oder das Web-Portal können bis zu 90 Minuten eigene Inhalte auf die Figur geladen werden. Ob ihr eine eigene Gute-Nacht-Geschichte erzählt, ein Buch vorlest oder eigene Lieder auswählt, das spielt keine Rolle.

Nachtlicht oder Flutlicht?

Für das zu Beginn erwähnte Kinderzimmer-Problem haben wir in der Vergangenheit schon einige Nachtlichter ausprobiert. Manche von ihnen wären dabei glatt als Flutlicht durchgegangen, jedenfalls war das dunkle Kinderzimmer danach taghell. Wie schlägt sich das Nachtlicht für die Toniebox in dieser Disziplin?

Positiv anmerken muss man zunächst einmal, dass es vier Helligkeitsstufen gibt. Diese werden einfach mit dem An/Aus-Schalter auf der Unterseite des Nachtlichts durchgeschaltet. Beim ersten Praxis-Test im dunklen Kinderzimmer mussten wir zumindest für uns feststellen, dass selbst die niedrigste Stufe noch zu hell ist. Auch wenn das Nachtlicht mit seinem warmen Weißton schon deutlich weniger hell leuchten kann als andere von uns ausprobierte Produkte, würden wir uns noch eine niedrigere Stufe wünschen. Das ist am Ende des Tages aber eine Sache, die von Kinderzimmer zu Kinderzimmer ganz individuell sein dürfte.

Wichtig zu wissen ist auch: Die Nachtlicht-Funktion setzt keine Toniebox voraus und kann vollkommen unabhängig vom Lautsprecher genutzt werden. Nur wenn auch die Einschlafmelodien gehört werden wollen, muss das Schlummerschaf auf die Box.

Das Fazit: Das weiche Design des Nachtlicht Tonie und die Schlummerschaf-Melodien gefallen uns sehr gut. Auch die generelle Idee des Produkts kann uns überzeugen. An einigen Stellen ist die Idee aber noch nicht ganz ausgereift, zudem ist uns persönlich das Nachtlicht noch etwas zu hell. Das kann in anderen Kinderzimmern aber schon wieder ganz anders aussehen. Der Preis in Höhe von 39,99 Euro ist sportlich, immerhin kosten andere Kinder-Nachtlichter im Handel meist zwischen 15 und 20 Euro – dann aber natürlich ohne die zusätzlichen Musik-Funktionen im Verbund mit der Toniebox.