Nachtlicht für die Toniebox startet in Deutschland

Erst am Mittwoch haben wir euch Neuigkeiten rund um die Tigerbox vorgestellt. Auch der Klassiker auf diesem Gebiet, die Toniebox, hat neben neuen Hörspielfiguren ein neues Gadget am Start: Das Schlummerschaf Nachtlicht. Wobei das Nachtlicht so neu gar nicht ist, denn es ist bereits seit einiger Zeit in den USA erhältlich.

Ab Ende des Monats ist die Kombination aus Nachtlicht und Tonie auch in Deutschland erhältlich. Bestellt werden kann es ab dem 26. Juli zum Preis von 39,99 Euro (zum Shop). „Mit bezaubernden Melodien, warmem Licht und persönlichen Gute-Nacht-Geschichten schafft er eine ruhige Wohlfühlatmosphäre – perfekt zum Entspannen und Einschlummern“, heißt es in der Produktbeschreibung.

Ihr könnt übrigens selbst entschieden, ob ihr die Einschlafmelodien nutzen möchtet oder stattdessen die Kreativ-Tonie-Funktion für bis zu 90 Minuten eigener Inhalte verwendet. Das Nachtlicht kann auch abseits der Toniebox verwendet werden und bietet vier verschiedene Helligkeitsstufen. Für das Licht gibt es zudem einen Timer über 30 Minuten. Aufgeladen wird das Nachtlicht mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel. Die maximale Laufzeit für das Toniebox-Nachtlicht bei niedrigster Helligkeit wird vom Hersteller mit 240 Stunden angegeben.