Threads sperrt deutsche Nutzer aus, Inhalte werden nicht mehr geladen

Metas neue Twitter-Alternative Threads konnte innerhalb kürzester Zeit die 100 Millionen User-Marke knacken. In Deutschland und in der EU ist Threads nicht verfügbar, allerdings konnte man sich die App über den US Store laden und auch hierzulande nutzen. Doch Threads sperrt deutsche Nutzer und Nutzerinnen jetzt fast komplett aus.

Anhand welcher Daten erkannt wird, dass man aus der EU kommt, konnte ich noch nicht genau verifizieren. Naheliegend wäre die Nutzung eines VPNs, doch auch das funktioniert nach einem Selbsttest nicht. Gut möglich, dass auch die Instagram-Daten herangezogen werden, um zu prüfen, in welchem Land der Account ansässig ist.

Die Timeline lässt sich zwar aufrufen, im eigenen Profil werden aber keine Inhalte mehr angezeigt, auch lassen sich keine neuen Posts absetzen. Wer hierzulande Threads auf Umwege installiert hat, wird fortan erst einmal keine deutschen Einträge mehr vorfinden.

Strenge Datenschutzregularien in der EU haben den Start von Threads unmöglich gemacht. Wann Meta hier einlenkt und die App auch für europäische Mitmenschen anbietet, ist ungewiss.