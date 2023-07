Cowboy will VanMoof-Biker vor Problemen bewahren

Gestern haben wir verkünden müssen, dass der beliebte eBike-Hersteller VanMoof aus den Niederlanden seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Die letzte Rettung scheint ein Verkauf zu sein. Sollte es nicht so weit kommen und tatsächlich eine Insolvenz haben, könnte das Folgen für bereits ausgelieferte Fahrräder haben. Möglicherweise können diese nicht mehr entsperrt werden, wenn die VanMoof-Server offline gehen.

Ausgerechnet das Konkurrenz-Unternehmen Cowboy möchte die VanMoof-Biker vor den drohenden Gefahren schützen. Sie haben in Windeseile die Bikey App (App Store-Link) erstellt. Mit dieser App kann man einen digitalen Schlüssel für das VanMoof-Fahrrad erstellen und speichern. Möglicherweise wird genau dieser Schlüssel benötigt, falls die VanMoof-Server abgeschaltet werden sollten.

„Diese App wurde als Initiative von Cowboy während eines eintägigen Hackathons entwickelt, da wir der Meinung sind, dass jedes einzelne Fahrrad es verdient, auf der Straße zu sein“, heißt es in der Beschreibung der App. „Wir erfassen keine Daten, alles wird sicher auf deinem Handy gespeichert, damit du eine direkte Verbindung zu deinem Fahrrad hast, falls die VanMoof-Dienste ausfallen.“

Aktuell werden die VanMoof-Modelle S3 und X3 unterstützt. Eine Unterstützung für S5 und A5 soll folgen, genau wie eine App für Android.

Das grundlegende Problem von VanMoof – und auch Cowboy

So smart und nett die Fahrräder von Marken wie VanMoof auch sind – es gibt einige Details, die für Schwierigkeiten sorgen können. So setzen die Hersteller viele eigens hergestellte Teile ein. Händler und Werkstätten weigern sich oft, die Fahrräder zu reparieren – falls sie überhaupt die Möglichkeit dazu hätten. Zudem stammt das Kapital der Hersteller oft von Investoren, die früher oder später auch Geld verdienen wollen. Genau das könnte VanMoof nun zum Verhängnis werden. Cowboy rechnet übrigens in diesem Sommer mit den ersten Profiten.